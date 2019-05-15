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Tembel kocalara nasıl ev işi yaptırılır?

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Tembel kocalara ve çocuklara nasıl ev işi yaptırılır diye düşünen İngiliz bir anne şahane bir yol buldu. İşte Birmigham'da yaşayan 2 çocuk annesi kadının çözümü
Tembel kocalara nasıl ev işi yaptırılır?

Eşinizin ev işlerini nasıl yapacağını öğrenmesi için birine ödeme yapar mıydınız?

Bu soruya yanıt bulmaya çalışan iki çocuk annesi umutsuz bir kadın, tembel kocası ve oğulları için profesyonel eğitim hizmeti sunacak birini aramaya başladı. Eğitimlerin bedeli için ise saatte 10 £ yani Türk Lirası'yla yaklaşık 80 TL ödemeyi vaat etti.

Çaresiz anne, İngiltere'de çocuk bakıcısı, temizlik hizmetlisi gibi ilanların yayınladığı Childcare adlı internet sitesine bir ilan verdi. İlanda tembel kocası ve oğullarına ev işi öğretecek birini aradığını yazdı. Öğretilecek işler arasında ütü, çamaşır, temizlik, toz alma ve bulaşık gibi sıradan ev işleri vardı. İngiltere'deki Childcare sitesinde yayınlanan ilanda eşinin ve yaşları 11 ila 9 olan iki oğlunun evde hiçbir iş yapmadığını da söyledi.  

Birmingham'da yaşayan annenin tüm girişimleri sonuçsuz kalmış ve çareyi profesyonel yardım almakta bulmuştu. Annenin endişesi ise kendisine bir şey olursa mesela bir sağlık sorunu yaşarsa kendi işlerini yapamayacaklarıydı.

Anne şöyle dedi: 'Bulaşıkları nasıl yıkayacaklarını bile bilmiyorlar. Alt tarafı yapılması gereken bulaşıkları mutfağa götürüp yıkamak. Muhtemelen bu, her evde yaşanan bir şeydir, ama iki oğlumuz var ve ev işlerine karşı kötü tavırlarından endişeleniyorum, özellikle de evin içindeki işlerin kadınlara ait olduğu yönündeki yanılgıları beni endişelendiriyor. Kocam inanılmaz, ailemize çok şey veriyor ve bizim için yaptığı her şey için minnettarım, ama ev işlerine karşı tutumu çok korkunç.'

RAHATLAMAK YERİNE EV İŞİ YAPIYOR

Hem kocası hem de kendisi tam zamanlı bir işte çalışıyor ve nadiren rahatlamak için zamanı olduğunda ve çoğu kez sadece işlerin üstesinden gelebilmek için ev işlerini yaptığını söylüyor.

İLANIN DETAYI

İlana göre, seçilen adayın Pazartesi'den Cuma'ya saat 15:00 ile 20:00 arasında çalışması gerekiyor. İş, çocukları okuldan saat 15: 15'te alma ve eve götürmeyi, çocuklara nasıl pişirileceğini, yıkamayı, temizlemeyi, elektrik süpürgesi kullanmayı, çamaşır yıkamayı, kıyafetlerini nasıl düzenleyeceklerini öğretecek.

İlan iş maaşının saatte yaklaşık 10 sterlin olacağını ve bakıcının resmi tatiller ve yasal hastalık ödemeleri dahil 28 günlük tatil hakkına sahip olacağını belirtiyor. Childcare.co.uk, ebeveynlerin bebek bakıcıları, çocuk bakıcıları, kreşler, özel öğretmenler ve okulları aramasını ve bunlarla bağlantı kurmasını ve çocuk bakımı sağlayıcılarının hizmetlerinin tanıtımını yapmalarını sağlayan bir platformdur. Site, ülke çapında 1,8 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir ve 2009 yılında başlatılan İngiltere'deki ebeveynler için en büyük çevrimiçi topluluktur.

Tembel koca nasıl düzeltilir

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