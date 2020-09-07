  • BIST 1.093
  • Altın 463,188
  • Dolar 7,4390
  • Euro 8,8103
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 pozitif vaka! 4 vaka yerel

Tokyo Olimpiyatları "Kovid-19 Olsa Da Olmasa Da" Gelecek Yıl Yapılacak

» »
Tokyo Olimpiyatları "Kovid-19 Olsa Da Olmasa Da" Gelecek Yıl Yapılacak
Tokyo Olimpiyatları "Kovid-19 Olsa Da Olmasa Da" Gelecek Yıl Yapılacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı John Coates, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olsa da olmasa da gelecek yıl yapılacağını söyledi. 

BBC'nin haberine göre, Fransız AFP ajansına açıklama yapan Coates, Tokyo Olimpiyatları'nın planlandığı gibi gelecek yıl 23 Temmuz'da başlayacağını belirtti. 

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen büyük deprem ve tsunamiye atfen "yeniden inşa" temasıyla düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları'nın, "Kovidli ya da Kovidsiz" yapılacağını ve "Tünelin sonundaki ışık, Kovid'i alt eden Oyunlar" olacağını vurguladı. 

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, temmuz ayında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sınırlı seyirciyle düzenlenebileceğini, açılış ve kapanış törenlerinin sadeleştirilebileceğini, tüm ülkelerden heyet ve personel sayısının azaltılabileceğini açıklamıştı. 

Mori, nisan ayında ise oyunların, 2021'de de yapılamayacak olması halinde ertelenmek zorunda kalacağını bildirmişti. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'na 200 civarında ülkeden 11 binden fazla sporcunun katılması planlanıyordu. 

IOC, 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı, sağlık endişeleri yüzünden 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'e ertelemişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: Venezuela'da demokratik bir seçimin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız02 Eylül 2020 Çarşamba 11:36
  • Japonya'nın Yeni Başbakanı 17 Eylül'de Belli Olabilir31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:13
  • Belarus muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya: Seçim tekrarlanırsa yeniden aday olmayacağım30 Ağustos 2020 Pazar 12:49
  • Macron'dan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye: Uygur Müslümanlarına baskıcı tutumu endişeyle izliyoruz30 Ağustos 2020 Pazar 11:47
  • Azerbaycan: Rusya 17 Temmuz'dan bu yana Ermenistan'ı yoğun şekilde silahlandırıyor30 Ağustos 2020 Pazar 09:59
  • '10'dan fazla ülke, kendi Kovid-19 aşılarının tescili için Rusya'nın deneyimini inceliyor'28 Ağustos 2020 Cuma 19:15
  • Afganistan'da Art Arda İki Bombalı Saldırı: 13 Ölü28 Ağustos 2020 Cuma 15:36
  • Yeni Zelanda Başbakanından 51 kişinin katili teröriste verilen cezaya destek27 Ağustos 2020 Perşembe 09:41
  • Afganistan'da Sel Felaketi 45 Can Aldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:13
  • Sığınmacı Kamplarında 100 Binden Fazla Arakanlı Müslüman Çocuğun Doğduğu Tahmin Ediliyor26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti