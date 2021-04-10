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Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanmaya başlanacak

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Japonya’da yeni tip koronavirüs vakalarının yükselişe geçtiği Tokyo, Kyoto ve Okinawa’da 12 Nisan'dan itibaren "yarı olağanüstü hal" tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanmaya başlanacak

Başbakan Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, artış trendi gösteren Kovid-19 vakalarına yönelik Tokyo, Kyoto ve Okinawa’da normale nazaran daha sert önlemlerin yer aldığı "yarı OHAL" olarak adlandırılan uygulama safhasına geçilme kararı verildiğini açıkladı.

Kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası aldıklarını kaydeden Suga, "Lokal vaka patlamalarını, ülke geneline yayılmadan, hedef gözeten adımlarla, ivedi ve odaklanmış şekilde önleyeceğiz." dedi.

Bu dönemde halka ihtiyaç haricinde eyaletler arası seyahatten uzak durması çağrısı yapan Suga, 29 Nisan-5 Mayıs’ta ülke geneli bir dizi tatili kapsayan "Oogon Şuukan" (Altın Hafta) döneminde yoğun seyahat trafiğinin önlenmesini istedi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, artış trendinin başkent çevresine yayılması halinde Tokyo etrafındaki Kanagawa, Saitama, Çiba eyaletlerinde de "yarı OHAL" önlemleri başlatılacağını söyledi.

Tedbirlerin uygulandığı bölgelerde restoran ve barlardan en geç akşam 20.00'da kapanmaları talep edilecek. Ayrıca kültür, spor gibi etkinliklere en fazla 5 bin kişi kabul edilecek.

Tokyo, Okinawa ve Kyoto'da 12 Nisan Pazartesi itibarıyla "yarı OHAL" önlemleri yürürlüğe girecek. Kyoto ve Okinawa'da 5 Mayıs'ta son bulacak uygulama Tokyo'da 11 Mayıs'a kadar sürecek.

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