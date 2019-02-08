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Turizmde potansiyel geliştirme projesi tamamlandı

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “KKTC Turizm Potansiyellerinin Geliştirme ve Çalışma Standartlarını Uluslararası Standartlara Ulaştırma” projesi kapanış resepsiyonuna katıldı.
Turizmde potansiyel geliştirme projesi tamamlandı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “KKTC Turizm Potansiyellerinin Geliştirme ve Çalışma Standartlarını Uluslararası Standartlara Ulaştırma” projesi kapanış resepsiyonuna katıldı.

• TURİZMDE POTANSİYEL GELİŞTİRME PROJESİ TAMAMLANDI...
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve KOBİGEM ortaklığıyla yürüttüğü, “KKTC Turizm Potansiyellerinin Geliştirme ve Çalışma Standartlarını Uluslararası Standartlara Ulaştırma” projesi tamamlandı. Projesinin kapanışı nedeniyle verilen resepsiyonda, online pazarlama mecraları eğitimini tamamlayanlara da sertifikaları verildi.

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