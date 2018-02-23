Türkay Altay hayatını kaybetti

Besteci Şef ve Müzik Eğitmeni Türkay Altay bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Besteci Şef ve Müzik Eğitmeni Türkay Altay bu sabah saat 04.00 sularında hayatını kaybetti. KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sanat danışmanlığını da yapan Altay, yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Altay, bir süredir aşırı enfeksiyon nedeniyle Girne Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekteydi.

ÖZYİĞİT, TÜRKAY ALTAY İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, sanatçı Türkay Altay’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Özyiğit mesajında, “Ülkemizde ve Türkiye’de Kıbrıs Türk Halk Müziğine yıllarca emek vererek, kültür ve sanat alanında birçok önemli eser bırakan, Cumhurbaşkanlığı sanat danışmanlığı görevi de yapmış Devlet Sanatçısı Besteci Şef ve Müzik Eğitmeni Türkay Altay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım. Murhum sanatçımıza Tanrı’dan rahmet diler, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sanat camiasına ve toplumumuza başsağlığı dilerim.” İfadelerini kullandı.