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Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz ateş püskürdü: Şarlatanlar

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Corona virüsüyle mücadele tüm hızıyla sürerken aşılama çalışmaları da devam ediyor. Bilim dünyası her fırsatta aşının önemini vurgularken kimi hekimlerden aşı ile ilgili olumsuz yorumlar da geliyor.
Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz ateş püskürdü: Şarlatanlar

Corona virüsüyle mücadele tüm hızıyla sürerken aşılama çalışmaları da devam ediyor. Bilim dünyası her fırsatta aşının önemini vurgularken kimi hekimlerden aşı ile ilgili olumsuz yorumlar da geliyor. Aşıda dördüncü doz kararı da gelirken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşıyla ilgili olumsuz yorumlarda bulunan doktorlara sert tepki gösterdi.

– Şu andaki bilimsel verileri değerlendiren bir kişinin aşı yapılmaması gibi bir şey önermesi mümkün değil. Şu an elimizdeki kanıtlar hastalığı engellemede aşıların en etkili ve en güvenli yöntem olduğunu gösteriyor. Kullandığımız aşılar hem hastalığı hem ölümü hem hastaneye yatışları azaltıyor. Gerçekten rahatlıkla yapılabilecek aşılar, bilim dünyasını bunu gösterdi. Bunlar çok büyük kanıtlarla gösterildi.

– Buna rağmen aşı olmayan diyen bir insan varsa buna şarlatan diyebiliriz ancak, bilimi elinin tersiyle iten insan ancak şarlatanlık yapıyor olabilir. Daha önceki aşı çalışmalarında da görüldü ki; böyle çıkışlar yapan hekim ya da başka meslek gruplarından insanlar olduğu zaman aslında bunların kişisel çıkarları için yaptığı fark edildi.

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– Bir grup insan masum gerçekten aşı tereddüdü yaşayan ama bir grubu özellikle bu çok sesi çıkanlar kendi kişisel çıkarları için yapıyorlar. Bireysel istikbal için, istikbal derken genellikle ekonomik temeli de oluyor. Mesela belirli ürünler satıyorlar, bitkiler, bitki temelli vs. tıbben bir anlamı olmayan onları pazarlıyorlar. Bunlar masum değil büyük oranda ama masum insanların kafasını karıştırıyorlar. Gerçekten o çok büyük sıkıntı. Ben çok büyük tepki duyuyorum o insanlara, onlara bilim insanı dememek gerekiyor, şarlatan diyebiliriz.

– Yerli aşıyı beklemenin bir anlamı yok gerçekten bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Sonuçta elimizdeki aşılar da son derece etkili ve güvenli. Mesela Sinovac da inaktif virüs aşısı bizim aşımız da Sinovac türü bir aşı. Elimizde yerli aşı olması çok çok büyük bir avantaj olacak bizim için, çok destekliyorum ama şu anda yerli aşıyı beklemek için çok akıllıca bir zaman değil. Şu an ilk bulduğunuz aşıyı olmanız gerekiyor.

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