  • BIST 113.684
  • Altın 289,718
  • Dolar 5,9525
  • Euro 6,6449
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Türkiye Doğu Akdeniz’i “çevreliyor”

» »
Rum Basını, Türkiye ile Libya arasında varılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması sonrasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler çerçevesinde Türkiye’nin bölge ülkelerinde yeni üsler kurduğu yönündeki iddialara yer verdi.
Türkiye Doğu Akdeniz’i “çevreliyor”

Fileleftheros gazetesi: “Doğu Akdeniz’i Çevreliyor – Türk Başkan’ın Planı Yeni Deniz Üsleri Kurma Yoluyla Hayata Geçiriliyor – Türkiye Üsler Kuruyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tunus ve KKTC’de askeri deniz üsleri kurarak Doğu Akdeniz’i çevreleme planının yürürlüğe koyduğunu iddia etti.

Gazete, Türkiye basınında yer alan haberlere geniş şekilde yer vererek, Türkiye’nin Gazimağusa bölgesinde deniz üssü kurma planlarının olduğunu ve bu çerçevede uygun yer arandığını savundu.

Haberde, Türkiye’nin bir diğer askeri deniz üssü kurma planının ise Tunus için geçerli olduğu iddiasına yer verildi.

Alithia gazetesi ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya’ya asker göndermeyi planladığına ilişkin bir haberi manşetine çıkardı.

Gazete: “Libya’ya Askerle Girmeye Hazırlanıyor” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, Erdoğan’ın Libya’ya asker göndereceğini resmen ilan ettiğini okuyucusuna aktardı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Erdoğan’ın Libya Oyunu – Bulmacaya Rusya’da Eklendi” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı27 Aralık 2019 Cuma 17:48
  • Girne ve Akçay’da hırsızlık27 Aralık 2019 Cuma 17:39
  • Lapta’da ve Pınarbaşı’nda meydana gelen ani ölümlerle ilgili otopsi raporları açıklandı27 Aralık 2019 Cuma 17:37
  • Hava bu hafta nasıl olacak?27 Aralık 2019 Cuma 17:21
  • İçişleri Bakanlığı'ndan önemli duyuru27 Aralık 2019 Cuma 16:15
  • KES, Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’nun kullanılmak istenmesini eleştirdi: Ulaştırma Bakanı ağlamayı bıraksın27 Aralık 2019 Cuma 16:01
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı: "Vatandaşa bir sürprizimiz var"27 Aralık 2019 Cuma 15:53
  • Erhürman tempoyu artırıyor... Kıb-Tek ve Lefkoşa Sanayi bölgesini ziyaret etti27 Aralık 2019 Cuma 15:49
  • Özel bir Sıla 4 CD’si daha27 Aralık 2019 Cuma 15:28
  • İntihar girişiminde bulunan Döne Şah hastanede hayatını kaybetti27 Aralık 2019 Cuma 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti