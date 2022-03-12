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Türkmenistan, Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandık Başında

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Türkmenistan’da erken cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı. Aday listesinin başında ise Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un 41 yaşındaki oğlu Serdar Berdimuhammedov var.
Türkmenistan, Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandık Başında

Türkmenistan'da halk, bir kez daha cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

Covid-19 salgın tedbirleri gölgesinde gerçekleşen oy verme işlemlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Oy verme işleminin yerel saatle 07.00'de başladığı ülkede, 3 milyon 459 bin 790 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Ülkeyi 15 yıldır yöneten 64 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un ilk kez katılmadığı seçimlerde 9 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı aday listesinin başında ise Berdimuhammedov'un 41 yaşındaki oğlu Serdar Berdimuhammedov var.

KATILIM YÜKSEK

Türkmenistan Merkez Seçimler ve Referandumlar Komisyonu’nun verilerine göre, saat 11.00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 51,05 oldu. Oy verme işleminin 19.00'da sona ermesiyle birlikte açılmaya başlanan ilk sandıklarla ön sonuçların açıklanması da bekleniyor. Seçimleri, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, YSK üyesi Ali Ürker'in de aralarında bulunduğu farklı ülkelerden çok sayıda yerli ve yabancı gözlemci izliyor.

Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, 85 yaşındaki annesiyle birlikte başkent Aşkabat'taki okulda kurulan 68 Nolu sandıkta oy kullanmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Ülkede tarihi bir cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığına işaret eden Berdimuhammedov, “Halkımız yeni cumhurbaşkanını seçiyor” dedi.

Berdimuhammedov, seçimlerin hukuk temelinde şeffaf, eşit ve demokratik bir şekilde yapıldığını söyleyerek, ülkenin gelecekte bağımsız ve tarafsız bir şekilde daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

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