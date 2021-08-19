Twitter’dan yanıltıcı içerik butonu

Sosyal medya platformu Twitter, gönderilerin “yanıltıcı” olarak bildirilebilmesi için yeni bir butonu kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Uygulama, ilk etapta yalnızca Avustralya, Güney Kore ve ABD’deki bazı kullanıcılarda aktif olacak.

Twitter ilk kez ‘yanıltıcı’ gönderi düğmesini test ediyor Yanlış bilgi bildiren birinin “şüpheli, spam, kötüye kullanım amaçlı veya zararlı” gibi seçenekler arasından seçim yapması ve ardından rapor oluşturmak için bunu daha spesifik alt kategorilere indirgemesi gerekiyor.

Pilot bölgelerde test edilecek Şirket yeni özelliğin yalnızca bir test olduğunu ve başlangıçta yalnızca birkaç ülkede kullanıma sunulacağını bildirdi.

Teknoloji devi, Avustralya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı kullanıcıların artık bir tweet bildirmeye çalışırken “yanıltıcı” seçeneği göreceklerini söyledi.

Şirket ayrıca, sistemin önemli bir etkisi olmayabileceği konusunda kullanıcıları uyardı. Şirket, güvenlik hesabında “Bunun etkili bir yaklaşım olup olmadığını değerlendiriyoruz, bu yüzden belli bölgelerde başlıyoruz” açıklaması yaptı.

Sosyal medyaya yanıltıcı içeriklerle ilgili yoğun baskı Pandeminin başlangıcından bu yana, sosyal medya sitelerinden internette yayılan yanıltıcı içeriklerle mücadele için harekete geçmeleri bekleniyordu.

Büyük sosyal medya ağlarının çoğu, COVID-19 salgını ve ABD seçim kampanyaları sırasında dezenformasyonun yayılmasıyla mücadele etmek için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı.