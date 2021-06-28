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UBS hibrit çalışma modeli planlıyor

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UBS Group AG çalışanlarının üçte ikisine kalıcı olarak hem evden hem işten çalışma modeli önermeyi planlıyor.
UBS hibrit çalışma modeli planlıyor

UBS Group AG çalışanlarının üçte ikisine kalıcı olarak hem evden hem işten çalışma modeli önermeyi planlıyor.

Bloomberg'in haberine göre CEO Ralph Hamers, çalışanların çoğunluğuna hibrit model önerilmesi planına liderlik ediyor. Banka pandemiden sonra ofise dönüşte daha katı bir çizgi izleyen Amerikan bankalarına göre çalışmada esneklik sunarak yetenekleri çekmede rekabet avantajı sağlamayı umuyor.

Bankada yapılan iç analize göre çalışanların üçte ikisinin hibrit modele uygunluğu tespit edilirken traderlar ve şube çalışanları gibi pozisyonların ofislerde icra edilmesi gerektiği belirtildi. Kaynağa göre bankada ofise dönüş için henüz bir tarih belirlenmedi.

ABD'li bankalar ofise çağırıyor

UBS’nin bu hamlesi birçok Amerikalı rakibiyle tezat oluşturuyor. Goldman Sachs Group Inc. ve JPMorgan Chase & Co. 6 Temmuz’da ABD çalışanlarının çoğunu ofise çağırmış, Morgan Stanley CEO’su James Gorman ise çalışanlarına “Eğer New York’ta restorana gidilebiliyorsa ofise de gidilebilir. Sizi ofiste görmek istiyoruz” sözleriyle seslenmişti.

Citigroup Inc. ise UBS’e benzer bir şekilde çalışanlarına ev ve ofiste çalışmanın mümkün olacağı bir hibrit modeli önermişti.

Avrupalı bankalar arasında Deutsche Bank AG, ABD’deki çalışanlarına Eylül itibarıyla ofise dönüşü öngördüğünü bildirmişti.

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