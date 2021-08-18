Uçaner: Test sonucunuz çıkana kadar kendinizi izole edin

Yoğun bakımda yatan hasta sayısının 15 olduğunu belirten Uçaner, 8 hastanın entübe olduğunu, diğer 7 hastanın durumlarının daha stabil olduğunu ifade etti. Yoğun bakımda yatan hastaların yaş aralığının 29-91 olduğunu belirten Uçaner, 29 yaşındaki hastanın tedavi sırasında bebeğini kaybettiğini, aşısız olduğunu ve entübe olarak yoğun bakımda tedavi edildiğini açıkladı.

Havadis Web TV’de yayınlanan Damla Dabis’in hazırlayıp sunduğu Gün Başlarken programına katılan Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner , Pandemi Hastanesiyle ilgili soruları yanıtladı

15 hastanın 11’i aşısız

Yoğun bakımda tedavi gören 15 hastanın 11’inin aşısız olduğunu belirten Uçaner, 7 entübe hastanın 5’inin aşısız olduğunu ifade etti. Pandemi Hastanesi’nde yatan hasta sayısının 68 olduğunu söyleyen Uçaner, her gün çıkan pozitif vaka sayısının korkutucu olduğunu, buna rağmen Pandemi Hastanesi’ndeki sistemin zorlanmaması için herkesin elinden geleni yaptığını dile getirdi. Yoğun Bakımda 15 hastanın yatmasının ciddi bir durum olduğunu söyleyen Uçaner, yoğun bakım kapasitesinin 20 olduğunu hatırlattı.

“Test sonucunuz çıkana kadar kendinizi izole edin”

Sorulan soru üzerine test sonuçlarının geç çıkması şikayetlerini de değerlendiren Uçaner şunları söyledi;

“Bütün testler farkı laboratuarlar veye yerlerde yapılıyor ve bu PCRların sonuçları merkeze laboratuarlara geliyor. Bu testler doğrulandıktan sonra temas ekibine gidiyor, üç ayrı aşamadan geçiyor bu testler. Buradaki sıkıntı şudur, ya yapılan laboratuarlardan testler bize gelirken gecikiyor ya da pozitif oldukları için testler ayrı tutuluyor ve topluca gönderiliyor. Bu yüzden testler gecikiyor. Bize de ulaşıyor hastalar diyorlar ki biz bir özel hastanede test yaptık ama sonucumuz çıkmadı, biz bakıyoruz sistemden ve görüyoruz ki o test bize halen daha gelmedi. Negatif sonuçlar genelde hastalara daha erken geliyor, pozitif sonuçlar daha geç geliyor. Test sayısının 20 binlere çıkmasıyla bildirimler gecikebiliyor. O yüzden test sonucu çıkmayan vatandaşların test sonucu çıkana kadar kendilerini izole etmeleri gereklidir. Eğer rutin testinizi yapmışsanız ve testinizin sonucu çıkmamışsa, test sonucu çıkana kadar sosyal mesafe kuralları ve hijyen kurallarına uyacak şekilde hareket etmelisiniz. Eğer temaslıysanız veya semptomunuz varsa kendinizi kesinlikle izole etmelisiniz. Eğer 24 saat geçti ve test sonucunuz çıkmamışsa test yaptınız laboratuarı veya sağlık bakanlığını telefonla arayarak testin akıbetini öğrenebilirsiniz.