Ukrayna savaşı Rus topraklarına taşıdı: Hava üsleri ve ağır bombardıman uçakları vuruldu

Ukrayna, Rusya'nın en korunaklı hava üslerine yönelik bugüne kadarki en büyük İHA saldırısıyla savaşın yönünü değiştirdi. Murmansk ve Irkutsk’taki stratejik üslere düzenlenen operasyonda, Tu-95MS ve Tu-22M3 gibi uzun menzilli bombardıman uçakları ağır hasar alırken, aralarında nükleer füze taşıma kapasitesine sahip uçaklar da hasar aldı.

Ukrayna, Rusya'nın derinliklerindeki stratejik hava üslerine yönelik bugüne kadarki en kapsamlı insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdi. “Web” kod adlı operasyon kapsamında, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından koordine edilen özel birimlerin yürüttüğü FPV (birinci şahıs görüş) drone saldırıları, Rusya’nın Olenya ve Belaya hava üslerini hedef aldı. Aralarında Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda uçağın imha edildiği veya ağır hasar aldığı bildiriliyor.

HEDEFTE RUSYA’NIN STRATEJİK VARLIKLARI VARDI

Ukrayna kaynaklarına göre 1 Haziran 2025 sabahı başlayan saldırılar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik uzun menzilli füze saldırılarında kullandığı hava üslerine yönelikti. Olenya (Murmansk Oblastı), Belaya (Irkutsk Oblastı), Diaghilevo ve Ivanovo üslerini kapsayan saldırılarda özellikle Tu-95MS, Tu-22M3 bombardıman uçakları ile A-50 erken uyarı uçaklarının hedef alındığı belirtiliyor.

Olenya üssü, Ukrayna sınırından yaklaşık 1.800 kilometre uzaklıkta yer almasına rağmen, Ukrayna’nın geliştirdiği uzun menzilli FPV dronlarının erişim alanı içine girdi. Sosyal medyada yayımlanan ve SBU kaynaklarınca doğrulanan görüntülerde, üslerdeki uçakların alevler içinde olduğu görülüyor. Özellikle Olenya’daki görüntülerde en az dört Tu-95MS uçağının yandığı anlar dikkat çekiyor.

“BAVOVNA” OPERASYONU: UKRAYNA’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Ukrayna’da “bavovna” olarak bilinen ve patlamalarla özdeşleşen bu tür saldırılara bir yenisi eklendi. SBU Başkanı Korgeneral Vasyl Maliuk’un da sesinin yer aldığı videolarda saldırının “başarılı bir özel operasyon” olduğu ifade edildi. Saldırı görüntüleri bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmamış olsa da, sosyal medyada paylaşılan videolar, İHA’ların üslerdeki uçaklara doğrudan çarptığı anları gözler önüne seriyor.

ZARARIN MALİYETİ: 2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ukrayna istihbarat kaynakları, saldırılar sonucunda Rus stratejik havacılık envanterine verilen zararın 2 milyar doları geçtiğini tahmin ediyor. Bu rakam doğrulanırsa, 2022’de başlayan savaşın başından bu yana Rus Hava Kuvvetleri’ne yönelik en büyük darbelerden biri yaşanmış olacak. Özellikle Kh-101 ve Kh-55 seyir füzeleriyle Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef alan bombardıman uçaklarının zarar görmesi, Rusya’nın saldırı kabiliyetini doğrudan etkileyebilir.

RUS YETKİLİLER SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Rusya’dan gelen açıklamalar ise oldukça sınırlı. Irkutsk Valisi Igor Kobzev, Belaya üssüne yakın Sredny köyünde bir askeri birimin drone saldırısına uğradığını doğruladı ancak detay vermedi. Murmansk Valisi Andrey Chibis de Olenya üssüne saldırı olduğunu kabul etti. Her iki yetkili de hasarın boyutuna dair açıklamada bulunmazken, Rus ordusu birçok İHA’nın hava savunma sistemleriyle düşürüldüğünü öne sürdü. Ancak sosyal medyadaki görüntüler, bu açıklamaların aksini ortaya koyuyor.

STRATEJİK DENGELER DEĞİŞİYOR MU?

Ukrayna’nın bu operasyonu, savaşın cephe hattından Rusya içlerine taşınması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Daha önce Engels ve Mozdok gibi üsleri hedef alan Ukrayna, bu kez Rusya’nın iç kesimlerinde, görece daha güvenli sayılan Olenya ve Belaya üslerini vurdu. Bu durum, Moskova’nın stratejik uçaklarını güvende tutma planlarını boşa çıkardı.

Mayıs 2025 verilerine göre Olenya Üssü’nde 40 Tu-22M3, 11 Tu-95MS ve beş An-12 nakliye uçağı bulunuyordu.

RUSYA ALARM DURUMUNDA

Rus basınında yer alan iddialara göre saldırının ardından Rus lider Putin, bugün Güvenlik Konseyi'ni toplayacak.