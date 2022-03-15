Ukrayna ve Rusya Arasında Müzakereler Yeniden Başladı

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta insani koridorların oluşturulması ve ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakereler sürüyor.
Ukrayna heyetinde yer alan Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Ukrayna ve Rus heyetlerinin dün teknik ara verdikleri müzakerelere yeniden başladığını duyurdu. Müzakereler çevrimiçi formatta devam ediyor.
Ukraynalı müzakereci Mykhailo Podolyak, görüşmede ateşkes ve Rus birliklerinin geri çekilmesi konusunun ele alındığını açıkladı.
Daha önce müzakerelerle ilgili Rusya ve Ukrayna’dan gelen olumlu açıklamalar görüşmelerden sonuç çıkabileceğine dair umutları artırmıştı.
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