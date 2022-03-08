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Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 'barış' istedi

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Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 'barış' istedi
Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 'barış' istedi

Ukraynalı kadınlar, AA muhabirine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü ülkeden çıkabilmek için Lviv Tren İstasyonu’nda bekleyerek geçirdiklerini anlattı.

Alana Lohvynenko, savaş nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini belirterek, “Bugün Dünya Kadınlar Günü. Ukrayna’da, Türkiye’de ve dünyada tüm kadınlar mutlu olsun istiyorum. Huzur olsun ve en önemlisi barış şu an. Ülkede barış olmadığı için göç etmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Otobüsle Türkiye’ye geleceği için heyecanlı olduğunu aktaran Svitlana Lohvynenko da “Çok yazık, mutlu olmak istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Ülkemize yardım eden herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Anastasiia Palchykova ise sevgilisinin orduya katıldığını ve yaralandığı için hastanede yattığını anlatarak, “Bugün kadınlar günüyle ilgili sevgilimden sadece bir mesaj aldım. Onu göremedim. Bana çiçek veremedi. Bu yüzden öncekilerden çok farklı bir gün. Ancak tabii ki de çiçekler ve tüm bunlar onun hayatından önemli değil. Bugünü kutlayamıyoruz. Sadece huzurlu bir yaşam istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Lviv’den ayrılmak için saatlerce beklemek zorunda kalan Ukraynalı kadınlar, soğuk hava koşullarıyla da mücadele ediyor. Sıfır derece olarak ölçülen hava durumu, kentten ayrılmak için kuyruğa girenlerin şartlarını daha da zorlaştırıyor.

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