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Vakıflar İdaresi, sel mağdurlarına maddi yardım çağrı yaptı

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Başbakanlık ile işbirliği içinde, sel felaketi sonucu mağdur olan insanlar için başlattıkları yardım çalışmalarına maddi katkı sağlamak isteyenlere çağrı yaptı.
Vakıflar İdaresi, sel mağdurlarına maddi yardım çağrı yaptı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Başbakanlık ile işbirliği içinde, sel felaketi sonucu mağdur olan insanlar için başlattıkları yardım çalışmalarına maddi katkı sağlamak isteyenlere çağrı yaptı.

Çağrıda, Kıbrıs Vakıflar Bankası ve TC Ziraat Bankası Lefkoşa Şubelerinde açılan hesaplara bağış yapılabileceği duyuruldu.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan sel felaketi sonucunda mağdur olan insanlar için gereken çalışmalara Başbakanlık ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde süratle başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile ortaklaşa düzenledikleri projelerle mağdur durumdaki evsiz ailelere ev, selden etkilenen ihtiyaçlı kişilere battaniye ve ihtiyaçlı evlere gıda kolisi yardımlarının ulaşmaya başladığı kaydedildi.

Bu çalışmalara maddi katkı sağlamak isteyenlere çağrı yapılan açıklamada, sel felaketi sonucunda mağdur olan kişilere umut olmak isteyenlerin Kıbrıs Vakıflar Bankası ve TC Ziraat Bankası Lefkoşa Şubelerinde açılan hesaplara bağış yapabilecekleri belirtildi.

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