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Victoria eyaleti Nazi sembollerini yasaklıyor

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Victoria, Nazi sembollerinin halka açık sergilenmesini yasaklayan ilk Avustralya eyaleti olacak.
Victoria eyaleti Nazi sembollerini yasaklıyor

Victoria, Nazi sembollerinin halka açık sergilenmesini yasaklayan ilk Avustralya eyaleti olacak. 2022’de yürürlüğe girecek yasaya göre kamusal alanlarda gamalı haç ve diğer nefret sembollerinin sergilenmesini yasaklayacak.

İki partinin de desteğiyle 2022'nin ilk yarısında eyalet parlamentosuna sunulması beklenen yasa tasarısı, kamusal alanlarda gamalı haç ve diğer nefret sembollerinin sergilenmesini yasaklayacak.

Eyalet başsavcısı Jaclyn Symes Nazi sembollerinin yasaklanmasının Victorialılara "güçlü bir sinyal göndereceğini" söyledi.

Tasarı büyük destek gördü

Tasarı Avustralya'daki insan hakları grupları tarafından geniş çapta desteklendi.

Yapılan bir ankete göre Avustralyalıların çoğu Nazi gamalı haçlarının yasaklanmasını istiyor.

Kapsamı genişletilecek

Şimdiye kadar, yeni yasalar yalnızca fiziksel kamusal alanlarda nefret sembollerini yasaklayacak, ancak çevrimiçi alanlarla ilgili çalışma federal düzeyde yapılacak.

Bu sembollerin internet dağıtımını yasaklamak için yılın ilerleyen günlerinde federal başsavcı Michaelia Cash devreye sokulacak.

Aşırılık yanlılarının eylemleri

Avustralya federal polisi bu yılın başlarında aşırılık yanlısı amblem ve propagandanın yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Victoria parlamentosu tarafından yayınlanan bir rapor, topluluktaki birçok insanın nefret diline maruz kaldığını, ancak mevcut yasalara göre korumaların yalnızca ırk ve dini kapsadığını tespit etmişti.

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