YENİ YILA MESAJIMDIR.

Yarın sabah hiç bir şey değişmeyecek

Sabah kalktığınızda

KKTC Tanınmayacak

Ersin Tatar Cumhurbaşkanı

Ersan Saner Başbakan kalacak

Resmiye Canaltay Meclis Başkanı seçilecek

Zorlu Töre hava alacak

Zenginler daha zengin olacak

Fakirlerin sayısı hızla artacak

Emret komutanım tipi Yönetimler devam edecek.

Hayat pahalılığı hep açlık sınırının altında kalacak

Sermayenin elinde bulunan en güçlü silah cezaların asgari ücret esasında belirlenmesi düzenlenmeyecek.

HP'nin % esaslı belirlenmesi devam edecek ve ücretler arasındaki uçurum artacak

Bankacılar karlarını 3-4 kat katlayacak.

Dere denize akar misali küçük esnaf balinalara yem olacak

Lokanta ve meyhaneler iflasa sürüklenirken gazinocular zenginleşecek

Dağlarımız erimeye devam edecek

Sahillerimizin yağması devam edecek

Çözümün olmaması içim avantacıların savaşı devam edecek..

Çözüm sürecinin tıkanması için garantör, Cumhurbaşkanı ve Hükümetçe çözümsüzlüğe yelken açılacak.

Özelleşme adı altında tüm varlıklarımız yok edilecek.

Okul ihtiyacının 4-5 katı cami yapılacak.

Bakanlıklara mescitler yapılacak.

Kıbrıslıyı tüketmek için her şey mubah olacak.

Siz de uyumaya devam edin....yalakalıkla refaha kavuşacağınızı zannedin..

Büyük çoğunluk yok edilince sizin küçük azınlığınız onların diş kovuğuna sığacak…

Biz ne mi yapacağız..

ASLA PES ETMEYECEĞİZ..

WE WİLL NEVER GİVE UP

WİR WERDEN NİEMALS AUFGEBEN

NOUS N'ABANDONS JAMAIS

NUNCA NOS RENDIREMOS

МЫ НИКОГДА НЕ СДАЕМСЯ

NÓS NUNCA DESISTIREMOS

NON CI ARRENDEREMO MAI

EM NE QET QEBL NEKIN

İnadınıza mücadele edeceğiz..