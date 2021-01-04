YENİ YILA MESAJIMDIR.

Yarın sabah hiç bir şey değişmeyecek
Sabah kalktığınızda
KKTC Tanınmayacak
Ersin Tatar Cumhurbaşkanı
Ersan Saner Başbakan kalacak
Resmiye Canaltay Meclis Başkanı seçilecek
Zorlu Töre hava alacak
Zenginler daha zengin olacak
Fakirlerin sayısı hızla artacak
Emret komutanım tipi Yönetimler devam edecek.
Hayat pahalılığı hep açlık sınırının altında kalacak
Sermayenin elinde bulunan en güçlü silah cezaların asgari ücret esasında belirlenmesi düzenlenmeyecek.
HP'nin % esaslı belirlenmesi devam edecek ve ücretler arasındaki uçurum artacak
Bankacılar karlarını 3-4 kat katlayacak.
Dere denize akar misali küçük esnaf balinalara yem olacak
Lokanta ve meyhaneler iflasa sürüklenirken gazinocular zenginleşecek
Dağlarımız erimeye devam edecek
Sahillerimizin yağması devam edecek
Çözümün olmaması içim avantacıların savaşı devam edecek..
Çözüm sürecinin tıkanması için garantör, Cumhurbaşkanı ve Hükümetçe çözümsüzlüğe yelken açılacak.
Özelleşme adı altında tüm varlıklarımız yok edilecek.
Okul ihtiyacının 4-5 katı cami yapılacak.
Bakanlıklara mescitler yapılacak.
Kıbrıslıyı tüketmek için her şey mubah olacak.
Siz de uyumaya devam edin....yalakalıkla refaha kavuşacağınızı zannedin..
Büyük çoğunluk yok edilince sizin küçük azınlığınız onların diş kovuğuna sığacak…
Biz ne mi yapacağız..
ASLA PES ETMEYECEĞİZ..
WE WİLL NEVER GİVE UP
WİR WERDEN NİEMALS AUFGEBEN
NOUS N'ABANDONS JAMAIS
NUNCA NOS RENDIREMOS
МЫ НИКОГДА НЕ СДАЕМСЯ
NÓS NUNCA DESISTIREMOS
NON CI ARRENDEREMO MAI
EM NE QET QEBL NEKIN
İnadınıza mücadele edeceğiz..
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