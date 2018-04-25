Hadise, iki yıl önce Bodrum’da açtığı La Plaj’ın mal sahibiyle davalık olmuştu. Dava bitmeden, şarkıcının ruhsatsız olduğu iddia edilen plajı, önceki gün kepçelerle yıkıldı.

Geçtiğimiz aylarda; Hadise'nin, iki yıl işletmeciliğini yaptığı Bodrum'daki plaj için ödemesi gereken 1.9 milyon TL'lik borcu ödemediği iddia edilmişti. Hadise ile mülk sahibi, borç yüzünden mahkemelik oldu. Bunun üzerine şarkıcı Hadise, borcun 1 milyon TL'lik kısmını ödedi. Mülk sahibinin Hadise'den 900 bin TL alacağı kaldı. Mülk sahibi, icra işlemleri için mahkemeye başvuru yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre Hadise, La Plaj'ı iki yıldır ruhsatsız işletiyordu. Bodrum Belediyesi de bunun üzerine Hadise'nin La Plaj'ını dozer ve kepçelerle yıktı.

Hadise Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

22 Ekim 1985 doğumlu olan sanatçı Hadise Belçika’da Anvers yakınlarındaki Mol kasabasında dünyaya gözlerini açmıştır. Hadise’nin annesi Sivas Yıldızeli ilçesi Fındıcak köyünden, babası ise Merkez, Yavu köyündendir.

Hadise aslen Sivaslı’dır. Annesinin ismi Gülnihal babasının ise Hasan Açıkgöz’dür. 4 kardeştir, 2 kız ve bir erkek kardeşi vardır.

Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır. Almanca, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Flamanca dillerini bilmektedir.

Belçika’da 2003 senesinde Idool yarışmasında 1. olmuştur. 2005 yılında Stir Me Up parçası ile Belçika’da tanınan ve ardından Türkiye’nin büyük ilgisi üzerine kariyer planlamasını Türkiye’de sürdürmüştür. İlk albümü Sweat ile sonrasında bir çok albümü Türkiye’de piyasaya sürmüştür.

Sweat, Hadise, Fast Life, Kahraman, Aşk Kaç Beden Giyer ve Tavsiye isimli müzik albümleri ile müzik kariyerini sürdürmekte aynı zamanda günümüzde Acun Ilıcalı’nun sunmuş olduğu O Ses Türkiye yarışma programında jüri olarak görev almaktadır.