  • BIST 2.538,70
  • Altın 977.057
  • Dolar 16.5591
  • Euro 17.5243
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALEKAD: Mersinlik yangınında yanan alanlar için bir yıl beklenmeli

Yılın Kadın Girişimcisi Ödülleri İçin Adaylar Belirlendi

» »
İş kadınları Derneği'nin (İKD) düzenlediği yılın kadın girişimcileri ödül töreni için çalışmalar devam ediyor...
Yılın Kadın Girişimcisi Ödülleri İçin Adaylar Belirlendi

Jüri, İş Kadınları Derneği’nin (İKD) düzenlediği ve bu yıl yine Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin adaylarını belirlemek için İKD Köşk’te toplantı düzenlendi.

Jüri üyeleri, toplantıda proje ile ilgili stratejilerini belirleyerek, girişimci adaylar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Önümüzdeki günlerde adayları birebir ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunacak.

Jüri toplantısında moderatörlük yapan İKD Başkanı Selin Candemir, Yılın Kadın Girişimcileri Ödül töreni projesinden büyük heyecan duyduklarını ifade ederek, iş dünyasındaki kadınların yan yana gelerek birbirlerine rol model ve ilham kaynağı olmalarına olanak sağlamanın, kadınların ülke ekonomisindeki katkılarını artırmaları ve iş yaşamında daha görünür olmalarını teşvik etmek için dernek olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kadınların ekonomiye olan katkısını ve görünürlüğünü desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, girişimci kadınların 5 farklı kategoride ödüllendirileceğini ifade etti. Tanpınar, “Başarılı ve girişimci Kıbrıs Türk kadınının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni’ne Telsim olarak bu yıl yine ana sponsoruz. Telsim olarak, üreten kadınları teşvik eden, girişimci kadınları daha da geliştiren projelere imza atmaya devam edeceğiz. “dedi.

Yılın Kadın Girişimcileri 10 kişilik bağımsız jüri tarafından seçilecek. Jüri, 9 farklı sektör, ekonomik örgütten birer temsilci ve bağımsız bir ekonomistten oluşuyor. Jüride, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Fatma Özok, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç, Genç İşadamları Derneği Başkanı Muhit İnce, JCI Kuzey Kıbrıs Başkanı Faize Sertel, 2020 Yılı Kadın Girişimcileri Yağmur ve Yaprak Özyalçın, bağımsız danışman Mutlu Soykurt ve bağımsız ekonomist Fatma Coşar Kınış yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sibel Tatar, Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni'ne Katıldı13 Mayıs 2022 Cuma 11:46
  • ‘Hayır’ Kulübü kadınlara sesleniyor: Ofiste ‘terfi ettirmeyen işleri’ yapmayın08 Mayıs 2022 Pazar 21:57
  • Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Anneler Günü Nedeniyle Ziyaretlerde Bulundu08 Mayıs 2022 Pazar 15:35
  • Yılın Kadın Girişimcisi Ödülleri İçin İKD ile Telsim Protokol İmzaladı06 Mayıs 2022 Cuma 18:06
  • Elena Krawzow: Playboy kapağına çıkan ilk Paralimpik yüzücü02 Mayıs 2022 Pazartesi 16:07
  • İş Kadınlar Derneği'nin 7. Olağan Genel Kurulu Yarın15 Nisan 2022 Cuma 14:36
  • Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği ‘İlk Adet Bilgi Paketim’ projesini hayata geçirdi05 Nisan 2022 Salı 09:38
  • Güney Kıbrıs’ta 2019-2020 yıllarında 13 kadının cinayete kurban gitti31 Mart 2022 Perşembe 12:44
  • ABDCesur Kadınlar Ödülü’ne Bu Yıl Kıbrıs’tan Fezile Osum Aday Gösterildi30 Mart 2022 Çarşamba 17:21
  • Taliban, kadınların erkek refakatçi olmadan uçağa binmesini yasakladı27 Mart 2022 Pazar 17:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti