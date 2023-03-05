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Yusuf Bölüm hayatını kaybetti

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Yusuf Bölüm hayatını kaybetti
Yusuf Bölüm hayatını kaybetti

Gayretköy'de ikamet eden Yusuf Bölüm, hayatını kaybetti.

Bölüm'ün cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazından sonra Yuvacık Mezarlığı'na defnedilecek.

Akçay Muhtarlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşım şöyle:

“Gönül Kargılı yengemizin babası ve İbrahim Kargılı yeğenimizin kayınpederi hakkı rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nurlar içinde uyusun Yusuf abimiz. Tüm ailesine sabırlar dileriz.

Aslen Bitlis doğumlu olup Gayretköy’de ikamet eden Yusuf Bölüm abimiz yarın öğle namazına müteakip Güzelyurt Fatih camisinde kılınacak cenaze namazından sonra Yuvacık Mezarlığı’na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.”

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