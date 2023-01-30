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Zelenskiy: Silahların tedarik hızı savaşın kilit faktörlerinden biri

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Ukrayna lideri Zelenskiy savaşın gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy: Silahların tedarik hızı savaşın kilit faktörlerinden biri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın savaşı uzatarak Ukrayna birliklerini yıpratmak istediğini belirterek, silahların tedarik hızının savaşın kilit faktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında tedarik hızının öneminin altını çizerek, “Tedarik hızı, bu savaştaki kilit faktörlerden biri olmuştur ve olacaktır. Rusya, güçlerimizi tüketmek için savaşı uzatmayı umuyor. Bu yüzden silahımız zaman olmalı. Süreçleri hızlandırmalı, Ukrayna için yeni gerekli silah seçeneklerinin arzını çabuklaştırmalıyız” dedi.

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