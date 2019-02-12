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"10 yıldır ellerimi yıkamıyorum"

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ABD'nin en büyük televizyon kanallarından Fox'un haber sunucularından biri olan Pete Hegseth, canlı yayında 10 yıldır ellerini yıkamadığını itiraf etti.
"10 yıldır ellerimi yıkamıyorum"

Princeton Üniversitesi'nden 2003 yılında mezun olan ve ardından Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Hegseth, çıplak gözle göremediği için mikropların gerçek olmadığını düşündüğünü söyledi.

Kendini korumak için aşı olduğunu söyleyen Hegseth, 2019 yılında "canlı yayın dışında söylediklerini canlı yayında da söyleme" kararı aldığını belirtti.

Kendisiyle beraber programı sunan meslektaşları Ed Henry ve Jedediah Bila'nın kalan pizza parçalarını yemesiyle ilgili şaka yapmaları üzerine Hegseth bu sözleri sarf etti.

Hegseth'in sözlerine kimi sosyal medya kullanıcıları mikropların abartıldığını söyleyerek destek verirken kimileri ise elleri yıkamanın hijyen için gerekli bir şey olduğu yorumunu yaparak karşı çıktı.

Hegseth, daha sonra USA Today'e yaptığı açıklamada bu sözleriyle şaka yaptığını belirtti:

"İnsanların ceplerinde şişelerce Purell (el temizleme jeli) ile dolaştıkları bir toplumda yaşıyoruz, ellerini günde 19 bin defa yıkarlarsa hayatlarını kurtaracaklarını düşünüyorlar.

"Tabii ki kendime bakıyorum ancak bazı şeylerle ilgili olarak bu kadar takıntılı davranmıyorum."

Hegseth, sözlerine gelen tepkilere karşılık insanların bazı şeyleri 'kafalarının patlamasına yol açacak kadar çok ciddiye aldığı' yorumunda bulundu.

Trump'ın el yıkama takıntısı var

ABD merkezli Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre elleri düzenli olarak yıkamak mikroplardan arınmak ve hastalıktan korunmak için alınabilecek en iyi önlemlerden biri.

Fox televizyon kanalına sıkça röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, birçok defa mikroplara karşı aşırı derecede takıntılı olduğunu itiraf etmişti.

1997 yılında yazdığı kitapta Trump, Amerikan toplumunun gereksiz yere çok fazla el sıkıştığını, kendisinin ise temiz el takıntısı olduğu için mümkün oldukça sık ellerini yıkadığını söylemişti.

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