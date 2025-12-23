  • BIST 11340.48
DAÜ-SEN: VYK atama önerileri yasaya aykırı!

Sendika, söz konusu atamaların yasal yetki açısından sorunlu olduğunu savundu. Bu çerçevede, hangi üyenin hangi gerekçeyle görevden alındığının ve yerine kimin atandığının ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği vurgulandı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyelerinin atandığına ilişkin 22 Aralık 2025 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, DAÜ-SEN tarafından eleştirildi. Sendika, söz konusu atamaların yasal yetki açısından sorunlu olduğunu savundu.

DAÜ-SEN tarafından yapılan açıklamada, yürürlükteki mevzuata göre Vakıf Yöneticiler Kurulu üyelerinin atanmasında yetkili makamın Bakanlar Kurulu değil, Cumhurbaşkanı olduğu vurgulandı. Bakanlar Kurulu’nun bu konudaki kararlarının yalnızca “öneri” niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, atama önerilerinin usul, gerekçe ve liyakat açısından Cumhurbaşkanı tarafından mevzuata uygunluk denetimine tabi olduğu hatırlatılarak, yaklaşık bir ay önce benzer şekilde Bakanlar Kurulu’nun görevden alma önerisinin Cumhurbaşkanı tarafından uygun bulunmadığı ve bu durumun kamuoyuna açıklandığı anımsatıldı.

DAÜ-SEN, son yapılan önerinin de Kuruluş Yasası’na aykırı olduğunu ileri sürerek, yasaya göre her üyenin yerine atanan kişinin, görevden alınan üyenin kalan görev süresini tamamlamakla yükümlü olduğunu kaydetti. Bu çerçevede, hangi üyenin hangi gerekçeyle görevden alındığının ve yerine kimin atandığının ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

Sendika, gerekçeler ve liyakat yönünden değerlendirmeye geçilmeden önce dahi söz konusu önerinin usul yönünden yasaya aykırı olduğunun açık olduğunu savundu. Açıklamanın sonunda ise Eğitim Bakanı ve Bakanlar Kurulu, “yasaları ve hukuku gözetmemekle” eleştirildi.

