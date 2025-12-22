  • BIST 11311.06
Hristodulidis İsrail’de Herzog ve Netanyahu ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirveye katılmak için gittiği İsrail’de, Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Bİnyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüştü.
“Sigmalive” internet sayfasına göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmede İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki üçlü ittifak aracılığıyla iş birliğinin derinleştirilmesi yöntemleri ve bölgesel istikrar için İsrail-Mısır arasındaki doğal gaz anlaşmasının öneminin ele alındığını ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Hristodulidis ile Netanyahu arasındaki görüşmede ise enerji, savunma, inovasyon, turizm konuları üzerinde duruldu.

