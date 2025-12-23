Basketbol Pro Lig’de 1. Hafta Heyecanı Sürüyor

Birinci haftanın ikinci karşılaşması, 25 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de İskele’de oynanacak. Bu mücadelede Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Soyer Egemen takımları karşı karşıya gelecek.

Basketbol Pro Lig’de 1. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda 22 Aralık 2025 tarihinde oynanan haftanın açılış maçında Akdeniz Spor Birliği, Soyer Altınbaş Kıbrıs’ı 69-42 mağlup ederek lige etkileyici bir galibiyetle başladı.

ERSİN ORKOZ

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, özellikle savunmadaki sertliği ve hızlı hücumlarıyla farkı zaman zaman 30 sayıya kadar çıkardı. Akdeniz Spor Birliği, ortaya koyduğu üstün performansla sezona güçlü bir mesaj verdi.

Birinci haftanın ikinci karşılaşması, 25 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de İskele’de oynanacak. Bu mücadelede Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Soyer Egemen takımları karşı karşıya gelecek.

Haftanın üçüncü maçı ise 26 Aralık Cuma akşamı Girne’de, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak. Bu karşılaşmada Base Kyrenia ile Çetinkaya kozlarını paylaşacak.

Öte yandan haftanın diğer maçında Gönyeli Koop’un sahaya çıkmaması nedeniyle karşılaşma hükmen sonuçlandı. China Bazaar Ada Spor, mücadeleyi 20-0 hükmen kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.