Barolar Birliği Merkez Konseyi’nden “Anayasa Değişiklik Taslağı”na destek

Taslak, yargı sisteminin sürdürülebilirliği ve etkinliği açısından kritik bir eşik 
Barolar Birliği Merkez Konseyi'nden "Anayasa Değişiklik Taslağı"na destek

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Merkez Konseyi, Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan “Anayasa Değişiklik Taslağını” desteklediğini belirterek, hükümet ve Cumhuriyet Meclisini, Anayasa Değişiklik Taslağının ivedilikle halkın oyuna sunulması için gerekli tüm adımları atmaya çağırdı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Baro Konseyi adına yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi tarafından hazırlanan ve kendileriyle de paylaşılan Anayasa Değişiklik Taslağı’nı; “Yargı sistemimizin uzun süredir karşı karşıya bulunduğu yapısal sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan, teknik ve kurumsal bakımdan son derece önemli bir çalışmadır” ifadeleriyle değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Merkez Konseyi’nin, söz konusu anayasa değişikliğinin gerçek bir ihtiyaçtan doğduğunu, yargı hizmetlerinin etkinliği, makul sürede yargılanma hakkı ve adalete erişim açısından elzem nitelik taşıdığını değerlendirdiğini belirten Esendağlı, şöyle devam etti:

“Yüksek Mahkeme’nin aynı anda birden fazla yüksek yargı fonksiyonunu yerine getirmekle görevli olması; iş yükünün artmasına, yargılamaların uzamasına ve sistemsel tıkanıklıklara yol açmaktadır. Hazırlanan taslak, yargı görevlerinin daha rasyonel ve işlevsel bir biçimde dağıtılmasını, istinaf ve idari yargı mekanizmalarının güçlendirilmesini ve böylece yargı hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir.

Bu yönüyle taslak, yalnızca teknik bir düzenleme değil; hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi, yargının kurumsal kapasitesinin artırılması ve yargı hizmetlerinin iyileştirilmesi bakımından önemli bir reform adımıdır. Yargıdaki mevcut tıkanıklığın aşılması için gerekli olan bu düzenlemenin, gecikmeksizin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.”

Taslak, yargı sisteminin sürdürülebilirliği ve etkinliği açısından kritik bir eşik 

Esendağlı, Baro Konseyi olarak; “Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan Anayasa Değişiklik Taslağını desteklediklerini, bu değişikliğin, yargı hizmetlerinin iyileştirilmesi için yapılması gereken diğer reformlarla birlikte zorunlu ve tamamlayıcı bir nitelik taşıdığını, Taslağı, yargı sisteminin sürdürülebilirliği ve etkinliği açısından kritik bir eşik olarak değerlendirdiklerini” kaydetti.

“Bu çerçevede Hükümet ve Cumhuriyet Meclisimizi anayasal sorumlulukları gereği, söz konusu Anayasa Değişiklik Taslağının ivedilikle halk oyuna sunulması için gerekli tüm adımları atmaya davet ediyoruz” diyen Esendağlı, “Hukukun üstünlüğü, bağımsız ve etkin bir yargı ile mümkündür. Kıbrıs Türk Barolar Birliği, bu ilke doğrultusunda, yargının güçlendirilmesine yönelik her türlü yapıcı girişimin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

