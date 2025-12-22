  • BIST 11311.06
  • Altın 6110.125
  • Dolar 42.8053
  • Euro 50.364
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Basketbol Ligi 1. hafta açılış maçı Akdeniz'in ASB 69-42 Soyer Altınbaş

» »
Basketbol Ligi 1. hafta açılış maçı Akdeniz'in ASB 69-42 Soyer Altınbaş
Basketbol Ligi 1. hafta açılış maçı Akdeniz'in ASB 69-42 Soyer Altınbaş

Basketbol Ligi 1. hafta açılış maçı Akdeniz'in  ASB 69-42 Soyer Altınbaş.

Basketbol Pro Lig bu akşam oynan maç ile resmen başladı.

Akdeniz Spor Birliği’nden net galibiyet: 69-42

 

ERSİN ORKOZ

 

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda 22 Aralık 2025 tarihinde oynanan karşılaşmada Akdeniz Spor Birliği, Soyer Altınbaş Kıbrıs’ı 69-42 mağlup ederek etkileyici bir performansa imza attı. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, farkı zaman zaman 30 sayıya kadar çıkardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Akdeniz Spor Birliği, ilk periyodu 19-8 önde tamamladı. Katrell Henry Lee Raimey bu bölümde 8 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, dış atışlardaki etkinliğiyle dikkat çekti. Soyer Altınbaş Kıbrıs’ta Gedeon Lokua Simbele ve Uche Emanuel Nweke ilk periyotta 3’er sayıyla katkı sağladı.

İkinci periyotta konuk ekip toparlanmaya çalışsa da Akdeniz Spor Birliği’nin 28-19’luk üstünlüğü devam etti. Üçüncü periyotta ise ev sahibi ekip oyundaki ağırlığını iyice hissettirdi ve 27-13’lük skorla farkı açtı. Bu periyotta 11 sayı kaydeden Katrell Henry Lee Raimey, maçı 23 sayı ve 14 ribaundla tamamlayarak double-double yaptı.

Son periyotta da oyunun temposunu düşürmeyen Akdeniz Spor Birliği, 14-10’luk skorla karşılaşmayı 69-42 kazandı. Tquavion Terez King 5 sayıyla galibiyete katkı sağlarken, Soyer Altınbaş Kıbrıs’ta Gedeon Lokua Simbele ve Miller Mussa Chehe son periyotta 3’er sayıyla mücadele etti.

Bu sonuçla Akdeniz Spor Birliği, ortaya koyduğu disiplinli oyun ve takım performansıyla dikkat çekti.

mac3.jpgmac2-001.jpgmac1.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geleneksel İskele Kupası'nda ilk maçlar bu akşam11 Aralık 2025 Perşembe 14:42
  • Basketbol U16 liglerinde heyecan sürüyor05 Aralık 2025 Cuma 13:03
  • Geleneksel İskele Kupası’nda kuralar çekildi02 Aralık 2025 Salı 07:49
  • Cooper Flagg NBA'de 35 sayı atan en genç oyuncu oldu30 Kasım 2025 Pazar 12:32
  • Geleneksel İskele Kupası 11-13 Aralık’ta 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:03
  • ODTÜ Kampüsünde basketbol şöleni23 Kasım 2025 Pazar 11:34
  • UniLig ilk maçı oynandı, BAÜ galip21 Kasım 2025 Cuma 12:20
  • Basketbol UniLig başlıyor18 Kasım 2025 Salı 09:24
  • FIBA, Britanya Basketbol Federasyonu'na ilişkin "askıya alma" kararını kaldırdı07 Kasım 2025 Cuma 21:26
  • Basketbol "altın" devrini yaşıyor 1. Lig 8, 2. Lig 8 takım ile oynanacak07 Kasım 2025 Cuma 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti