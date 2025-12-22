Basketbol Ligi 1. hafta açılış maçı Akdeniz'in ASB 69-42 Soyer Altınbaş.

Basketbol Pro Lig bu akşam oynan maç ile resmen başladı.

Akdeniz Spor Birliği’nden net galibiyet: 69-42

ERSİN ORKOZ

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda 22 Aralık 2025 tarihinde oynanan karşılaşmada Akdeniz Spor Birliği, Soyer Altınbaş Kıbrıs’ı 69-42 mağlup ederek etkileyici bir performansa imza attı. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, farkı zaman zaman 30 sayıya kadar çıkardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Akdeniz Spor Birliği, ilk periyodu 19-8 önde tamamladı. Katrell Henry Lee Raimey bu bölümde 8 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, dış atışlardaki etkinliğiyle dikkat çekti. Soyer Altınbaş Kıbrıs’ta Gedeon Lokua Simbele ve Uche Emanuel Nweke ilk periyotta 3’er sayıyla katkı sağladı.

İkinci periyotta konuk ekip toparlanmaya çalışsa da Akdeniz Spor Birliği’nin 28-19’luk üstünlüğü devam etti. Üçüncü periyotta ise ev sahibi ekip oyundaki ağırlığını iyice hissettirdi ve 27-13’lük skorla farkı açtı. Bu periyotta 11 sayı kaydeden Katrell Henry Lee Raimey, maçı 23 sayı ve 14 ribaundla tamamlayarak double-double yaptı.

Son periyotta da oyunun temposunu düşürmeyen Akdeniz Spor Birliği, 14-10’luk skorla karşılaşmayı 69-42 kazandı. Tquavion Terez King 5 sayıyla galibiyete katkı sağlarken, Soyer Altınbaş Kıbrıs’ta Gedeon Lokua Simbele ve Miller Mussa Chehe son periyotta 3’er sayıyla mücadele etti.

Bu sonuçla Akdeniz Spor Birliği, ortaya koyduğu disiplinli oyun ve takım performansıyla dikkat çekti.