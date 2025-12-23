“Kızılay ile Kış Sabahları Isınıyor” projesi hayata geçirildi

Kıbrıs Türk Kızılay, kış aylarının zorlu şartlarında toplumun yanında olmak ve dayanışma ruhunu canlandırmak amacıyla başlattığı “Kızılay ile Kış Sabahları Isınıyor” projesini bugün itibarıyla hayata geçirdi.

Kıbrıs Türk Kızılay, sosyal hizmet vizyonu kapsamında hazırladığı yeni projesiyle, sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşların içini ısıtıyor.

Başkent Lefkoşa’nın merkezi noktalarından biri olan Girne Kapı Kuğulu Park’ta konuşlandırılan Kızılay Mobil İkram Aracı ile kış ayları boyunca vatandaşlara hafta içi her sabah 06.30-08.30 saatleri arasında çorba, ekmek, çay, poğaça ve su ikram edilecek.

Projenin ilk gününde, işe giden vatandaşlar ve derslerine yetişmeye çalışan öğrencilerden oluşan toplam 230 kişiye sıcak çorba, ekmek, çay, poğaça ve su ikramı yapıldı. Proje boyunca günde yaklaşık 300 kişiye ikram yapılması hedefleniyor.

“GÖNÜLLÜLERİMİZLE SAHADAYIZ”

Kıbrıs Türk Kızılay yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, projenin temel amacının zorlu kış şartlarında erken saatlerde sokağa çıkan vatandaşlara destek olmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğu vurgulandı.

Proje süresince Kıbrıs Türk Kızılay gönüllüleri ve Kıbrıs Genç Kızılay üyeleri, Mobil İkram Aracı başında bizzat görev alarak vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edecek.