» »

» »
Suriye uyruklu zanlı Mohamad Tleis’e ait berber dükkânına dün sabaha karşı kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlenirken, saldırıda iş yerinde ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Limasol’da cinayete teşebbüs zanlısına ait berber dükkanına saldırı

Limasol’da cumartesi günü yaşanan cinayete teşebbüs olayıyla bağlantılı olarak polis tarafından aranan 30 yaşındaki Suriye uyruklu zanlı Mohamad Tleis’e ait berber dükkânına dün sabaha karşı kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlenirken, saldırıda iş yerinde ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Limasol’da cumartesi günü yaşanan cinayete teşebbüs olayıyla ilgili polis tarafından aranan 30 yaşındaki Suriye uyruklu zanlı Mohamad Tleis’e ait berber dükkanına, dün sabaha karşı taşlı saldırı düzenlendi.

Alithia gazetesi, Tleis’in cumartesi günü 37 yaşındaki bir şahsı öldürmeye teşebbüs ettiğini ve şahsı ciddi şekilde yaraladığını kaydederken, berber dükkanına kimliği belirsiz şahıslar tarafından çok sayıda taş atıldığını ve dükkanın camlarının kırıldığını; iç kısmında da hasar meydana geldiğini yazdı.

Haberde, 37 yaşındaki şahsın durumunun kritik olduğu ve Tleis ile berber dükkanına saldıran kişilerin arandığı kaydedildi.

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI

Gazete, bir diğer haberinde ise Baf’ta, 40 yaşındaki bir şahsın, “whatsapp” üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından dolandırıldığını yazdı.

Şahsın, Kasım ayında görüştüğü kişiler tarafından kripto para yatırımı yapması konusunda ikna edildiğini kaydeden gazete, bu kişilerin kendisinden 28 bin 958 euro para aldığını ve verdiği paranın karşılığı kârı talep ettiğinde, daha fazla para istenmesi üzerine olayın dolandırıcılık olduğunu anladığını belirtti.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

