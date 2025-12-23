3'lü zirveden silahlı kuvvetler düzeyinde iş birliğini artırma kararı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kudüs’te gerçekleştirilen üçlü zirve çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Zirvede 3 ülke silahlı kuvvetler düzeyinde işbirliğini artırma kararı aldı.

Jeopolitik zorluklara ve güvenlik alanındaki baskıya rağmen iş birliklerinin sarsılmadığını söyleyen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, iş birliklerinin; güvenlik, savunma, enerji, ekonomi ve siyasi alanındaki bağlantılarına bağlı olduğunu ifade etti. Hristodulidis, "İş birliğimizde sınır yok" dedi

“Sigmalive” internet sitesine göre Hristodulidis, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, büyük jeopolitik öneme sahip bir bölgede öngörülebilir ve güvenilir üç ülke olduklarını belirtti.

Ortak açıklama

“Fileleftheros” internet sayfasına göre ise, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail liderleri, bugünkü üçlü zirve kapsamında, silahlı kuvvetler düzeyinde iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Üç lider ortak açıklama kapsamında, bölgenin tarihi bir dönüm noktasında bulunduğunu belirtirken, iş birliğinin, Hindistan’dan Orta Doğu ve Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa’ya kadar uzandığını vurguladılar.

Açıklamada, liderler, bugünkü üçlü zirvenin üç ülkenin iş birliğini güçlendirme yönündeki taahhüdünü teyit ettiği üzerinde de durdu.

Ortak açıklama kapsamında üç lider, savunma, güvenlik ve askeri alanlarda üçlü iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını dile getirirken deniz güvenliğinin önemini de vurguladı.

Üç lider ayrıca ortaya çıkan tehditlere karşı deniz yollarının ve kritik alt yapıların korunması yönündeki iş birliğinin de derinleştirilmesi taahhüdünde bulundu.

Açıklamada Güney Kıbrıs’ta denizcilik siber güvenliğine ilişkim merkez kurulması ve bunun 2026 yılı içerisinde faaliyete geçmesinin planlamasından da memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Üç lider, acil durumlara hazırlık ve müdahale konusunda üçlü bir çalışma grubunun, ayrıca sağlıkla ilgili çalışma grubunun kurulmasına da karar verildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca çevrenin korunması, iklimsel değişiklik konularında da iş birliğinin yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Enerji konusunda ise doğal gaz, elektrik bağlantıları ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin girişimler de dahil olmak üzere ortak enerji projelerinin ileriye götürülmesi konusunda uzlaşmaya varılırken, teknoloji, bilim ve inovasyon alanlarındaki iş birliğinin de güçlendirilmesinden söz edildi.

Güney Kıbrıs’ın devralacağı AB konseyi dönem başkanlığının önemimin vurgulandığı açıklamada Avrupa ve bölgesel iş birliğinin öneminden de bahsedildi.

Üç lider açıklama kapsamında Kıbrıs sorununa BM kararları ve uluslararası hukuk temelinde adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme yönelik tam desteğini de dile getirdi.