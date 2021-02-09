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140 iktisatçı Prof Ayşe Buğra'ya destek bildirisi yayınladı

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Kamuoyuna Duyuru: 140 İktisatçıdan Ayşe Buğra’ya Destek…
140 iktisatçı Prof Ayşe Buğra'ya destek bildirisi yayınladı

Biz aşağıda yazılı isimleri olan iktisatçılar, meslektaşımız Ayşe Buğra ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz.

 

“Sevgili Ayşe Buğra,

Sizinle meslektaş olmaktan onur ve kıvanç duyuyoruz. Dostluk ve dayanışma dileklerimizle…”

 

Abdullah Akyüz, Ahmet Arif Eren, Ahmet Atıl Aşıcı, Ahmet Aykaç, Ahmet Haşim Köse, Ahmet İnsel, Ahmet Muhtar Çakmak, Ahmet Öncü, Ahmet Şahinöz, Ali Bilge, Ali Cevat Taşıran, Anıl Aba, Anıl Duman, Arzu Akkoyunlu Wigley, Atilla Özsever, Attila Yeşilada, Ayça Akarçay, Aydın Fındıkçı, Aydın Ördek, Ayfer Akşit Hortaçsu, Ayfer Karayel, Ayhan Bülent Toptaş, Ayla Oğuş Binatlı, Aynur Ataklı, Ayşe Ertuğrul, Aziz Konukman, Bahaettin Gülgör, Batur Talu, Begüm Özkaynak, Benan Eres, Besim Bülent Bali, Bilge Öztürk Göktuna, Bilsay Kuruç, Bülent Gültekin, Cafer Bakırhan, Cahit Yılmaz, Cengiz Aktar, Cengiz Arın, Çağatay Anadol, Dani Rodrik, Daron Acemoğlu, Değer Eryar, Dicle Akar Bilgin, Emin Köksal, Emre Deliveli, Erdal Özmen, Erinç Yeldan, Erol Taymaz, Ertuğrul Tokdemir, Etyen Mahçupyan, Ezgi Ünsal, Ferhat Emil, Fikret Görün, Fikret Şenses, Fuat Ercan, Galip Yalman, Gökçe Uysal, Hacer Ansal, Hakan Ercan, Hakan Mıhçı, Hakan N.V. Kırklar, Halil Baha Karabudak, Halil Berktay, Haluk Kasnakoğlu, Haluk Levent, Haluk Rıza Tabuk, Hasan Tekgüç, Hayri Kozanoğlu, Hüseyin Özel, Işıl Aydoslu, İbrahim Tutar, İrem Zeyneloğlu, İzak Atiyas, İzzettin Önder, Kağan Parmaksız, Kamil Yılmaz, Korkut Boratav, Lerzan Özkale, Levent Yıldıran,  Leyla Çapan, M. Aykut Attar, Mehmet Besimoğlu, Mehmet Emin Karaaslan, Mehmet Rasgelener, Mehmet Seçinti, Mehmet Taner Yiğit, Mehmet Teoman Pamukçu, Mehmet Türkay, Meriç Köyatası, Muammer Kaymak, Muhteşem Kaynak, Murat Aksoy, Murat Koyuncu, Murat Özünay, Murat Sururi Özbülbül, Mustafa Gültekin, Mustafa Sönmez, Mustafa Ulus, Necip Çakır, Nesrin Nas, Nesrin Sungur Çakmak, Nezih Güner, Nilgün Erdem, Nurettin Çivi, Oğuz Oyan, Oktar Türel, Onur Yeni, Osman Zaim, Öner Günçavdı, Özdem İşsever, Özgür Narin, Özgür Orhangazi, Pelin Selek, Refet Gürkaynak, Renginar Dayangaç, Saime Kayam, Selim Soydemir, Selin Bayar, Semra Somersan, Serdar Sayan, Serdar Şahinkaya, Seven Ağır, Sevinç Mıhçı, Seyfettin Gürsel, Seyhan Erdoğdu, Sezgin Polat, Suat Gürsoy,  Şebnem Burnaz, Şükrü Binay, Taylan Erten, Temuçin Tüzecan, Tunç Tayanç, Ufuk Uras, Ulaş B. Cihan, Ümit Özlale, Ümit Şenesen, Vecdi Seviğ, Yaprak Uras,  Yücel Candemir, Zehra  Kasnakoğlu

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