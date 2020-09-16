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16 Eylül 2020 Döviz Kurları

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16 Eylül 2020 Döviz Kurları
16 Eylül 2020 Döviz Kurları

16 Eylül 2020 Döviz Kurları

Dolar 7,48, Euro 8,86 Sterlin 9,65 TL’den alıcı buluyor

 

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