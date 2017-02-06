 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.188
  • Altın 144,956
  • Dolar 3,6832
  • Euro 3,9607
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAHalkın gücü, iktidarı yendi: Romanya hükümeti geri adım attı!

16 yaşında AB’de Kıbrıs’ı temsil etti

»
16 yaşında AB’de Kıbrıs’ı temsil etti
TMK öğrencisi Dilem Ömerağa Kıbrıs’ı arkadaşı Kıbrıslı Rum Maria ile birlikte temsil etti.

 

Euroscola organizasyonu tüm AB ülkelerinden 16-18 yaşları arasındaki öğrencilere, Strazburg’da Avrupa Parlamentosu üyesi olarak bir gün geçirme şansı veriyor. Euroscala Avrupa Birliği ülkeleri arasından gençler seçerek dünyanın gündemde olan çeşitli konuları hakkında bilgi paylaşımı yapmalarını sağlayan bir eğitim programı.

16 yaşında AB’de Kıbrıs’ı temsil etti

Dilem 16 yaşında Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan bir genç kız ve Detay Gazetesine Euroscola macerasını anlattı.

Bu yıl Euroscola’da TMK öğrencisi Dilem ÖmerağaKıbrıs’ı arkadaşı Kıbrıslı Rum Maria ile birlikte temsil etti. Tarihleri 31 Ocak- 4 Şubat arasında olan Parlemento’da 2 Şubat 2017 tarihinde Dilem ÖmerağaStrasbourg’ ta bulundu.

Ülkü Şekerci/Detay Gazetesi

Genel kurul ve komite oturumlarında Avrupa’nın sorunlarını tartışmanın yanı sıra, oylamaya katılarak karar alma sürecine yer alırlar. Ayrıca okullarını ve bölgesini diğer katılımcılara tanıtma olanağına sahip oluyor.Aynı zamanda hem yabancı dil becerilerinizi geliştirmelerine hem de tüm Avrupa’dan diğer öğrencilerle arkadaşlık kurmalarına yardımcı oluyor.

sdsdsdsds.jpg

Dilem Ömerağa kimdir?

Dilem Ömerağa DETAY Gazetesine yaptığı açıklamada “Bu soruyu daha önce hiç kendime hiç sormamıştım fakat kendim hakkında kesin olarak ifade edebileceğim bir şey varsa o da gülümsemekten ve etrafıma pozitif enerji saçmaktan sıkılmayacağımdır.Onun dışında Türk Maarif kolejinde okuyan 16 yaşında 10. Sınıf öğrencisiyim. Her öğrenci gibi hedeflerine ulaşmak için çok çalışan bir öğrenciyim.” Dedi.

Euroscola’ da ne yaptınız Dilem?

Bu programda arkadaşım Maria ile Kıbrıs’ı tanıtan bir konuşma yaptık. Rum ve Türk halkından bir sınavla seçilen gençler olarak orda bulunduk.

Sana neler kattı bu parlemento ? Neler öğrendin ve neler dikkatini çekti ?

Avrupa parlamentosunun yer aldığı Strasbourg’a gittik Parlamento bana hayat boyu süreceğine inandığım arkadaşlıklar kurmama ve gerçekten değerli bilgiler edinmeme çok yardımcı oldu.Çünkü bir coğrafyada yaşayan duygu ve düşünceleri bir, insanlar olduğumuzu anladım.Ve insanların duygu ve düşüncelerinin karakteri oluşturduğunu düşündüğümden dolayı hiçbir farkımız olmadığını anladım.

rerererer.jpg

Senin için nasıl bir maceraydı?

Bitmesini istemediğim bir maceraydı, bir günlüğüne de olsa parlamenterler gibi dünya sorunları hakkında konuşmak ve arkadaşlarımın fikirlerini öğrenmek beni çok mutlu etti.Bir çeşit gençleri geleceğe hazırlama programı olduğunu düşünüyorum gerek bilgi gerek sorumluluk alma bakımından.

 

Peki eklemek istediğin bir şey varmı ?

Şahsım ve arkadaşlarım adına Euroscolaprogramınıdüzenleyen AB yetkililerine KTOEOS yetkililerine ve bizimle birlikte olan öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunmak isterim.

 

Euroscola nedir?

gfgfgfg.jpg

Bir günlüğüne Avrupa Parlamentosunun üyesi olun ve Euroscola projesi yoluyla nasıl işlediğini ilk elden öğrenin.

Euroscola tüm AB ülkelerinden 16-18 yaşları arasındaki öğrencilere, Strazburg’da Avrupa Parlamentosu üyesi olarak bir gün geçirme şansı vermektedir.

Genel kurul ve komite oturumlarında Avrupa’nın sorunlarını tartışmanın yanı sıra, oylamaya katılarak karar alma sürecine katılacaksınız. Ayrıca okulunuzu ve bölgenizi diğer katılımcılara tanıtma olanağına sahip olacaksınız.

Aynı zamanda hem yabancı dil becerilerinizi geliştirecek hem de tüm Avrupa’dan diğer öğrencilerle arkadaşlık kuracaksınız.

 

Nasıl başvurulur

Euroscola’ya seçilmek için okulunuz öncelikle ülkenizdeki diğer okullarla yerel olarak yarışmalıdır.

Yaşadığınız ülkede nasıl başvuru yapılı?

Eğer okulunuz seçilirse,Euroscola web sitesinden ilgili bilgileri karşıdan yükleyerek hazırlık yapabilirsiniz. Bu yolla tartışılacak meseleler hakkında daha fazla altyapıya sahip olabilirsiniz.

 

Euroscola hakkında bilgiler

Her sene ortalama 600 katılımcı ile yaklaşık 20 Euroscola oturumu gerçekleştirilmektedir.

 

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Olağan Denemeler'den Haber Geldi13 Haziran 2016 Pazartesi 13:20
  • Feryatlar yürekleri dağladı...07 Haziran 2016 Salı 10:23
  • İskele'de köpekler havladı, mahalleli mahkemelik oldu03 Haziran 2016 Cuma 14:23
  • Cinayet davasında karar 6 Haziran'da01 Haziran 2016 Çarşamba 10:48
  • Mağusa ve Mormenekşe’yi yasa boğan ölüm...01 Haziran 2016 Çarşamba 10:34
  • KKTC'nin uçan kuşa bile borcu var!30 Mayıs 2016 Pazartesi 11:08
  • Kıbrıs'ta İnternet üzerinden Fuhuş pazarlığı30 Mayıs 2016 Pazartesi 10:50
  • Çavuşoğlu gözyaşları ile uğurlandı25 Mayıs 2016 Çarşamba 12:13
  • Şimdi de kara para aklama ile suçlanıyorlar25 Mayıs 2016 Çarşamba 12:04
  • Yangın koca bir apartmanı yakıyordu25 Mayıs 2016 Çarşamba 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti