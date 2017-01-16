 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.835
  • Altın 146,097
  • Dolar 3,7748
  • Euro 3,9972
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKATürk kargo uçağı Kırgızistan’da düştü!

2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu heyecanı başlıyor

» »
2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu heyecanı başlıyor
2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve birincisi 2016 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu organizasyonunun ikincisi bu yıl 16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılıyor.

ORGANİZASYON GEÇEN YILA GÖRE BÜYÜDÜ

Bir önceki yıla göre büyütülen organizasyonda etap sayısı 3’ten 4’e, katılımcı takım sayısı ise 11'den 18 takıma yükseltildi.

Dört gün boyunca devam edecek Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'na 250'ye yakın profesyonel sporcu, takım yöneticisi ve konuk katılacak.

Organizasyonun son günü olan 19 Şubat günü ise Uluslararası Bisiklet Turu'nun yanı sıra Grand Fondo yarışları, Halk Bisiklet Sürüşü ve Bisiklet Festivali de gerçekleştirilecek.

15 Şubat tarihinde “Hoş geldiniz” etkinliği ile başlayacak organizasyon yine 19 Şubat tarihinde düzenlenecek The Tour After Party ile son bulacak.

ÜLKE BİSİKLET SPORUNA VE TANITIMINA BÜYÜK KATKILAR YAPMASI BEKLENİYOR...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacını taşıyan “2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu”nun aynı zamanda ülke tanıtımına da önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

23 OCAK'TA BASIN TOPLANTISI

İlk kez Başbakanlık himayelerinde yapılacak olan turda aynı anda, 3 ayrı etkinlik olacak; Uluslararası Bisiklet Turu, Pazar gün Gran Fondo ve Halk Turu.

Tüm hazırlıkların yapıldığı Bisiklet Turu hakkında 23 Ocak'ta bir basın toplantısı düzenlenecek.

Öte yandan tur ile ilgili tüm haberler, geçmiş haberler ve fotoğraf arşivi kuzeykibristuru.org adresinden bulunabilir.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Emre Özkaram dünya üçüncüsü oldu12 Aralık 2016 Pazartesi 10:21
  • 2024 Olimpiyatları'na 3 kentin adaylığı sürüyor09 Aralık 2016 Cuma 11:08
  • Amerikalı Yıldız Oyuncu Cappie Pondexter Ülkemize Gelerek Sağlık Kontrolünden Geçti...06 Aralık 2016 Salı 14:35
  • Kick boks dünyasını sarsan 9 yaşındaki kız: Tajamul İslam04 Aralık 2016 Pazar 12:35
  • Barcelona sitesine Türkçe'yi de ekledi03 Aralık 2016 Cumartesi 20:43
  • Dünyanın en başarılı atletleri seçildi03 Aralık 2016 Cumartesi 15:04
  • Son şampiyon Nico Rosberg F 1 kariyerini sonlandırdı02 Aralık 2016 Cuma 17:28
  • Fatoş Türkel istifa etti02 Aralık 2016 Cuma 15:36
  • Formula 1 dünya şampiyonu Rosberg28 Kasım 2016 Pazartesi 11:00
  • Off Road şampiyonu Baştaş-Paralik ikilisi!28 Kasım 2016 Pazartesi 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti