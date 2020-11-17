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20 Yılın En İyi Haftasında Bile Vatandaş TL Satıp Dolar Aldı

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TL'nin dolar karşısında yüzde 10'dan fazla değer kazanarak 2001 sonrası en iyi performans gösterdiği haftada bile vatandaşlar dolar almaya devam etti. Bloomberg, "Türkler tarihi yükselişe yanlış tarafta yakalandı" dedi.
20 Yılın En İyi Haftasında Bile Vatandaş TL Satıp Dolar Aldı

Türk lirası geçen hafta dolar karşısında 2001 yılı sonrasındaki en iyi haftasını geçirdi ve kur 8,57’den 7,60’a kadar geriledi ancak böyle bir haftada bile vatandaşlar ve şirketler TL yerine doları tercih etti.

Merkez Bankası’nda (TCMB) Murat Uysal’ın yerine Naci Ağbal’ın atanması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Berat Albayrak’ın boşalttığı koltuğa Lütfü Elvan’ın oturmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın piyasa beklentileriyle uyumlu konuşarak faiz artışına onay sinyali vermesi, kurda büyük düşüş ve borsada rekor getirmişti.

Buna rağmen, bankalardaki yabancı para mevduatlar geçen hafta arttı. 

DÖRT GÜNDE 1,9 MİLYAR DOLAR ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Kasım’da 248 milyar dolar olan Türk bankalarındaki toplam yabancı para mevduatlar, 12 Kasım’da 249,9 milyar dolarla rekor tazeledi.

Bu dönemde yurt dışı yerleşikler dahil gerçek kişilerin yabancı para mevduatı, 159,5 milyar dolardan 160,6 milyar dolara yükseldi.

TCMB, geçen haftanın ayrıntılı yabancı para mevduat bilançosunu perşembe günü açıklayacak. O gün, yerlilerin dolar, euro ve altın mevduatlarındaki değişim daha net görülecek.

BLOOMBERG: TÜRKLER YANLIŞ TARAFTA YAKALANDI

Bloomberg de yabancı para mevduatların geçen haftaki artışına dair bir haber yayımladı. “Tarihi yükselişin ardından Türkler, Lira işlemlerin yanlış tarafında yakalandı” başlıklı haberde, “TL için neredeyse son 20 yılın en iyi haftası, birçok Türk arasında para birimlerine güvenin yeniden tesisi için çok az katkıda bulunmuş olabilir” ifadeleri kullanıldı.

Özel bankalardan döviz masası işlemcileri, TL’nin dolar karşısında değer kazancının yüzde 10’u geçtiği haftada yerli şirket ve bireylerin dolar taleplerinin önceki haftalara göre sadece yavaşladığına dikkat çektiler. İşlemciler, yerlilerin kurdaki düşüşü, dolarda yeni alım fırsatı olarak gördüklerine işaret etti.

Japon bankası MUFG’nin Türkiye birimi hazine şefi olan Onur İlgen, “Yerliler geçen hafta dolarlarını satmak istemedi. Aksine, kurun 8’in altına gerilemesiyle kademeli olarak dolar aldılar” dedi.

2012’DEN BU YANA DEĞER KAYBEDİYOR

Bloomberg, 2012’den bu yana TL’nin dolar karşısında her yıl değer kaybetmesinin, TL güçlendiğinde bile Türkleri varlıklarını döviz ve altında değerlendirmeye yönlendirdiğine dikkat çekti.

Yerlilerin döviz ve altın mevduatı, 6 Kasım’da 224,2 milyar dolarla rekor kırmıştı.

Dolar/TL kuru, 7,60 ile başladığı haftada dün 7,75’e kadar yükselmişti. Piyasada yerli ve yabancı yatırımcılar, TCMB’nin 19 Kasım’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Beklentiler, TCMB’nin politika faizinde 450-500 puanlık artışa gitmesi yönünde.

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