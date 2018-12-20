2018'in son yarışı Dilekkaya'da

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018-2019 KKTC Motokros Şampiyonası, 23Aralık 2018 Pazar günü Dilekkaya’da yapılacak yarış ile devam ediyor.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018-2019 KKTC Motokros Şampiyonası, 23Aralık 2018 Pazar günü Dilekkaya'da yapılacak yarış ile devam ediyor.

KKTC 2018-2019 Motokros Şampiyonası, Dilekkaya’da bulunan parkurda yapılacak sezonun üçüncü yarışıyla devam ediyor.

“Tanısay Petrol Motokros Yarışı” Pazar günü MX1A, MX1B ve MX2 olmak üzere 3 sınıf üzerinden yapılacak.

Kayıt işlemlerinin yarın (21 Aralık) tamamlanacağı yarış 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Tanısay Petrol İstasyonu’nun yanı sıra Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM, Capital Türk ve Baştaşlar Construction’ın da katkılarıyla yapılacak yarış sonunda dereceye girenlere kupaları yarış alanında takdim edilecek.