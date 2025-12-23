  • BIST 11311.06
Hava cumaya kadar yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi, 23-29 Aralık tarihleri arasında parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı hava beklendiğini kaydetti.
Hava cumaya kadar yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Aralık tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu öğleye kadar yer yer hafif yağmurlu, perşembe günü parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak sonraki günlerde ise parçalı az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu yönlerden, ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

RUM METEOROLOJİ DAİRESİ DE SARI ALARM YAYIMLADI

Rum Meteoroloji Dairesi, fırtına ve dolu yağışı nedeniyle saat 23.00 ile yarın sabah 09.00’a kadar geçerli olan sarı alarm yayımladı.

“Fileleftheros” internet sayfasına göre şiddetli fırtınanın yer yer etkili olması, fırtınayla birlikte dolu yağması da bekleniyor.

Yağış yoğunluğunun ise saatte 35 milimetreyi aşması öngörülüyor.

