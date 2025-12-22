Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Sıla 4’ün üyesi Ferahzad Gürsoy ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Gürsoy’u kabulünde konuşan Erhürman, efsanevi müzik grubu Sıla 4’ün Kıbrıs Türk müziğine yaptığı katkılara işaret etti.

Ferahzad Gürsoy ise konuşmasında, Kıbrıs Türk müziğinin korunması ve yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi.

Gürsoy, Sıla 4’ün eserlerinin bulunduğu "Bir Damla Akdeniz Notaları" isimli kitapla diğer çalışmalarını Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim etti.