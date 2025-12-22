  • BIST 11311.06
KKTCBF Pro Lig start alıyor
Basketbol Ligi başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu (KKTCBF) 2025-26 Pro Lig Kılıf&Kılıf Basketbol Sezonu başlıyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği sezon, üç karşılaşma ile start alacak. Ligin açılış maçı bu akşam saat 20.30’da, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Akdeniz Spor Birliği – Soyer Altınbaş Kıbrıs arasında oynanacak.

İkinci karşılaşma yarın saat 19.00’da, İskele Spor Salonu’nda Caesar Larnaka Gençler Birliği – Soyer Egemen arasında gerçekleşecek. Haftanın üçüncü mücadelesi ise 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 20.30’da, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Base Basketball Kyrenia – Çetinkaya karşılaşması olacak.

KKTCBF Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, sezon öncesi yaptığı açıklamada;

“2025-26 Pro Lig Kılıf&Kılıf Basketbol sezonunun başlayacağı şu günlerde, liglerimizin verimli ve çekişmeli geçmesini, seyir zevki yüksek, heyecanlı maçlar izlenmesini ve oyuncularımızın sakatlık sorunu yaşamadan sezonu tamamlamasını temenni ediyorum. Tüm kulüp, antrenör, sporcu ve hakemlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

