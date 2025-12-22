Halil Falyalı cinayetinde Yargıtay kararı: Cezalar onandı, beraatlar bozuldu

Halil Falyalı’yı öldürmekten Türkiye'de suçlu bulunan Mustafa Söylemez ve diğer sanıklara verilen cezaları Yargıtay onadı. Faysal Söylemez hakkındaki beraat kararı, KKTC’deki dava incelenmediği gerekçesiyle bozuldu.

BirGün’de yazan gazeteci Timur Soykan, Halil Falyalı cinayeti davasına ilişkin yazdı.

Mustafa Söylemez’in cinayetten sonra KKTC’den İstanbul’a uçakla geldiği tespit edilmişti. İddianameye göre; cinayet organizasyonunda yer alan ve KKTC’de yakalanan sanıklar, ilk ifadelerinde Mustafa Söylemez’in talimatlarına uyduklarını ifade etti. Sanıklardan Ömer Tunç’un cinayetten sonra otelde çöpe attığı eldivende barut izi tespit edildi. Kamera kayıtlarında Ömer Tunç’un cinayet günü Mustafa Söylemez ile buluştuğu belirlenmişti. Mustafa Söylemez’in Ercan Havalimanı’nda bıraktığı otomobilde de aynı eldivenden bulunduğu, eldiven ile direksiyon üzerinde barut izi tespit edildiği açıklandı. Otomobilde Mustafa Söylemez’in parmak izi de bulunmuştu.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Mustafa Söylemez, ağabeyi Faysal Söylemez’e tasarlayarak öldürmek suçlaması yöneltildi. Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Söylemez iki kez müebbet hapisle cezalandırdı. Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez ile İstanbul’da buluşan Metin Süs ise beraat etti.

Cinayette kullanılan telefon hatlarını alan Abdurrahim Çelik, hatları Ömer Tunç’a veren Ender Yıldız 25 yıl hapis cezası aldı. Cinayete yardım için KKTC’ye giden kişileri organize eden Cengiz Şener’e de 25 yıl hapis cezası verilmişti.

KKTC’de yakalanan sanıklar ise KKTC yargılandı. Bu davada Ömer Tunç’a müebbet, suikastçıları olay yerine götüren ve buradan kaçıran Veysal Sare’ye 35 yıl hapis cezası verildi. Halil Falyalı’nın otomobilinin otelden çıktığını haber veren Musa Çiçek ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’da yargılanan Mustafa Söylemez ile ceza alan diğer sanıklar kararı temyiz etmişti. Diğer sanıklar da delillerin yetersiz olduğunu ve yargılamanın KKTC’de yapılması gerektiğini iddia etti.

Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı da beraat kararlarının bozulmasını talep etti.

Yargıtay 1. Dairesi, Mustafa Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener’e verilen cezaları onadı. Faysal Söylemez ve Metin Süs hakkındaki beraat kararlarını ise bozdu. KKTC’deki davanın belgelerinin istenip incelenmesinden sonra karar verilmesi gerektiği anlatıldı. Yargıtay 1. Dairesi oy birliğiyle karar verdi.