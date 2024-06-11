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2024 Schengen vizesi ücretleri belli oldu

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Avrupa Komisyonu tarafından Schengen vize fiyatlarına yapılan zam uygulanmaya başlandı. Vizeye başvuracak kişiler zamlı fiyattan vize başvurusu yapacak. Bütün dünyada uygulanacak zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
2024 Schengen vizesi ücretleri belli oldu

Schengen vizesinde bugünden itibaren turistik vize ücretlerine zam geldi.

Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı almıştı.

Bütün dünyada uygulanacak bu yeni zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Geçen hafta 80 euro olan Schengen vizesi bugünden itibaren yetişkinler için 90 euroya çıktı. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için iseyenen 40 euro ise 45 euroya çıktı.

 

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