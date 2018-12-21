21 Aralık en uzun gece kış gündönümü nedir?

21 Aralık en uzun gece kış dönümü nedir, neler olur? Vatandaşlar 21 Aralık kış gündönümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. En uzun gece için geri sayım başladı.

En uzun gece ne zaman, nerede yaşanacak sorusu 2018 yılında da merak ediliyor. En uzun gece kış gündönümü nedir, neler yaşanır? Kış gündönümü vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gece Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanıyor. Güney yarım kürede ise en uzun gündüz yaşanıyor. Kış gündönümü veya Kış gün dönümü, (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir. Kıbrıs'ın da içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzar. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası olarak kabul görür. Güney yarım kürede en uzun gün, Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanmaktadır. Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gün 21 Aralık’tır. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta oluyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da yaşanacak. En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümüdür. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen isimdir. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı zamandır. En uzun gece ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir. Kıbrıs'ın da içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarım kürede en uzun gün, Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gündür. En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Kıbrıs'ta 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.

21 ARALIK'TA NELER YAŞANIYOR?



a. Kuzey Yarım Küre



Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06' lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.



Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar, geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.



Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

b. Güney Yarım Küre



Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.



Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar, gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.



Oğlak Dönencesi’nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

21 MART DURUMU

Kuzey ve Güney Yarım Küre

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur.

Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

EN UZUN GECE 21 ARALIK'A DİKKAT! UZAMANLAR UYARIYOR

Bugün 21 Aralık, yani yılın en uzun gecesi yaşanacak. Karanlıkta güne başlamanın depresyonu tetiklediğini belirten uzmanların bu geceye yönelik uyarı ve önerileri var.

Kış saatine geçişin uygulanmamasıyla gün ışığından yeterince faydalanamıyoruz. Güne karanlıkta başlama ve karanlıkta geçirilen sürenin uzunluğu ise insan psikolojisini olumsuz etkiliyor, depresyona bile yol açabiliyor.

Karanlığın olumsuz etkisine dikkat çeken uzmanlardan bir uyarı da yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık için geldi.

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy, yılın en uzun gecesini yaşamanın metabolizma açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi. Şensoy, çevresel faktörlerin metabolizma üzerinde yarattığı bu olumsuzlukları, beslenmede dikkat edilecek bazı noktalarla atlatmanın mümkün olduğu görüşünde.