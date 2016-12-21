21 Aralık Şehitleri Gönyeli’de unutulmadı

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler bugün Gönyeli’de gerçekleştirilen törenle anıldı.

Saat 09:00’da Gönyeli Şehitler Anıtı’nda gerçekleştirilen törene Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından anıta çelenklerin konulması ile devam etti.

Ardından ise Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli’nin konuşmasıyla tören tamamlandı.

Benli: Mücadeleyi daha ileriye taşıyacağız

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli konuşmasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitleri andıklarını ve onları unutmadıklarını belirtti. Benli, şehitlerden aldıkları ülkeyi yüceltme görevini bundan sonraki dönemde de layıkıyla yapacaklarını da söyleyerek şunları kaydetti: “Suriye’de ve Orta Doğu’da yaşananları görüyoruz. Bugün 21 Aralık Şehitler Haftası. O zaman da insanlar bugün Suriye’de yaşananları yaşamıştı. Büyüklerimiz çok zor şartlarda mücadele vermiş ve bugün istenilen mertebede olmasa da bir devlet teşkilatı ve düzeyi var. Bu devlet ve düzey geçmiş dönemde verilen mücadelenin bir sonucudur. Bunu hiç unutmamak gerek. Bu mücadelede son bulmayacaktır. Gelişmiş ülkelerdeki standardı yakalayarak insanlarımızın hak ettiği yaşamı sağlamak hepimizin görevidir. Umarım 12 Ocak’ta planlanan 5’li konferans Kıbrıslı Türklerin arzu ettiği uluslararası kimliği Kıbrıslı Türklere kazandırır ve bu mücadele de ileri bir duruma taşınmış olur. Bu duygu düşünce ile şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”