21 yıl sonra ilk kez: Merkez Bankası'nın net rezervi de negatifte

Reuters için hesaplamaya yapan beş bankacı, 19 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervinin büyük ihtimalle negatife döndüğünü tahmin etti.

Net rezerv, 12 Mayıs haftasında 4,5 milyar dolar azalarak 2,3 milyar dolara kadar gerilemişti.

Tahminlere göre, net rezerv, 2,5 milyar dolar daha düşerek 21 yıl sonra ilk kez 0'ın altına indi.

TCMB'nin swap harici net rezervi ise 12 Mayıs haftasında eksi 57,8 milyar dolar seviyesindeydi.

3,5 milyar dolar daha azaldı

Bankacıların tahminlerine göre, Merkez Bankası'nın brüt rezervi, 19 Mayıs haftasında 3,5 milyar dolar azaldı. Yapılan tahminler, 3,3 milyar dolar ile 3,7 milyar dolar arasına değişti.

Brüt rezerv, seçim haftasında 9 milyar dolar azalarak 105,1 milyar dolara gerilemişti.

Brüt rezerv, Temmuz 2022 sonrası en düşük seviyede.

TCMB'nin net ve brüt döviz rezervi verileri, perşembe saat 14.30'da yayımlanacak.

Net rezerv nedir?

Net döviz rezervi, TCMB verilerinde aktif kısımda yer alan dış varlıklardan, pasif kısımda bulunan toplam döviz yükümlülüklerini çıkardıktan sonra elde edilen rakamın o günün kuruna bölünmesiyle hesaplanıyor.