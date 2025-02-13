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27 bin somon balığı kaçtı, bulanlara ödül verilecek

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Dünyanın en büyük deniz ürünleri şirketlerinden biri olan Mowi, Norveç kıyılarındaki bir çiftlikten kaçan yaklaşık 27 bin somon balığı için ödül vereceğini duyurdu.
27 bin somon balığı kaçtı, bulanlara ödül verilecek

Şirket, her balık için 500 Norveç kronu ödül sunacak. Bu durum, kampanyacılara göre "vahşi somonlar için bir felaket" olarak nitelendiriliyor.

Mowi, Troms bölgesindeki Storvika V tesisinde, fırtınalı havalarda kafesin dış halkasında meydana gelen hasarın ardından balıkların kaçtığını belirtti.

Kaçan balıkların ortalama ağırlığının 5,5 kilogram olduğu bildirildi.

Norveç Balıkçılık Dairesi, olayın ardından balıkların geri yakalanması için çabaların genişletilmesi talimatı verdi. Normalde balık çiftçileri, yalnızca kaçak balıkların çiftlik çevresindeki 500 metre uzaklıkta toplanmasına izin veriliyordu.

Ancak bu kaçakla ilgili yapılan değerlendirmede, çabaların bu sınırların ötesine de yayılması gerektiği ifade edildi.

Mowi, bu durumun "ciddi ve çok üzücü" olduğunu belirtti ve yakalanan balıkların kayıtlı balıkçılar tarafından "balık kabul merkezlerine" teslim edilebileceğini açıkladı.

Kaçak somonların, vahşi somonlar için büyük çevresel tehdit oluşturduğunu belirten kampanyacılar, bu balıkların genetik çeşitliliği azalttığını, deniz bitleriyle enfeksiyon riskini artırdığını ve üreme alanları için rekabeti yoğunlaştırdığını söylüyor.

Geçtiğimiz yaz, Norveç’teki vahşi somon sayılarının tarihi düşük seviyelere düşmesi üzerine 33 nehirde somon avcılığı yasaklanmıştı.

Norveçli uzmanlar, kaçak somonların vahşi somonlar için büyük bir tehdit oluşturduğunu ve çiftlik somonları ile vahşi somonlar arasındaki melezleşmenin, doğada hayatta kalma oranını düşürdüğünü belirtiyor.

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