Yüksek öğrenim burs müracaatları 31 Mart’ta sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat’ta başvuru süreci başlayan yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını, “https://yobis.mebnet.net” adresinden online olarak yapabilecek.

Açıklamada, 31 Mart Salı gününe kadar devam edecek burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, yine aynı internet sitesi üzerinden “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceğine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 2025-2026 Güz Döneminde Burs başvurusu yaparak burs hakkı kazanan, TC ve 3. Ülke Üniversitelerinde öğrenim gören, öğrencilerin yeniden başvuru yapmalarına ya da evrak yüklemelerine gerek olmadığı ifade edildi.