  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ın güneyini işgal edecek

Tosunoğlu: Düşünce suçlusu yaratacak bir metne onay vermem

» »
Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Meclis gündeminde bulunan Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, kamuoyunda yürüyen tartışmaları dikkatle takip ettiğini belirtti.
Tosunoğlu, hakaret, küfür ve insan onurunu zedeleyici içeriklerin yayılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, kendisinin de zaman zaman bu tür saldırılara maruz kaldığını ifade etti. Bu tür aşırılıkların toplumda ciddi tahribat yarattığını belirten Tosunoğlu, söz konusu sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Ancak bu soruna çözüm aranırken ifade özgürlüğünün ve demokratik alanın zarar görmemesi gerektiğini belirten Tosunoğlu, yasaların açık, net ve öngörülebilir olması gerektiğine dikkat çekti. Tasarıda yer alan bazı düzenlemelerin muğlak olduğuna yönelik eleştirilerin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Tosunoğlu, keyfi yorumlara açık düzenlemelerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Toplumdan, basın camiasından ve hukuk çevrelerinden gelen yapıcı eleştirilerin değerlendirilmesinin Meclis’in sorumluluğu olduğunu kaydeden Tosunoğlu, daha dengeli bir metnin mümkün olduğunu söyledi.

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, “Bu küçücük toplumda düşünce suçlusu yaratmaya hizmet edebilecek hiçbir metne onay vermem söz konusu olamaz” ifadelerini kullanarak, yasa tasarısına ilişkin nihai kararını Meclis görüşmeleri sonrasında ortaya çıkacak son metne göre vereceğini açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti