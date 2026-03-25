Tosunoğlu: Düşünce suçlusu yaratacak bir metne onay vermem

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Meclis gündeminde bulunan Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, kamuoyunda yürüyen tartışmaları dikkatle takip ettiğini belirtti.

Tosunoğlu, hakaret, küfür ve insan onurunu zedeleyici içeriklerin yayılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, kendisinin de zaman zaman bu tür saldırılara maruz kaldığını ifade etti. Bu tür aşırılıkların toplumda ciddi tahribat yarattığını belirten Tosunoğlu, söz konusu sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Ancak bu soruna çözüm aranırken ifade özgürlüğünün ve demokratik alanın zarar görmemesi gerektiğini belirten Tosunoğlu, yasaların açık, net ve öngörülebilir olması gerektiğine dikkat çekti. Tasarıda yer alan bazı düzenlemelerin muğlak olduğuna yönelik eleştirilerin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Tosunoğlu, keyfi yorumlara açık düzenlemelerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Toplumdan, basın camiasından ve hukuk çevrelerinden gelen yapıcı eleştirilerin değerlendirilmesinin Meclis’in sorumluluğu olduğunu kaydeden Tosunoğlu, daha dengeli bir metnin mümkün olduğunu söyledi.

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, “Bu küçücük toplumda düşünce suçlusu yaratmaya hizmet edebilecek hiçbir metne onay vermem söz konusu olamaz” ifadelerini kullanarak, yasa tasarısına ilişkin nihai kararını Meclis görüşmeleri sonrasında ortaya çıkacak son metne göre vereceğini açıkladı.