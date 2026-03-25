ABD'den İran'a savaşı sonlandıracak 15 maddelik teklif

ABD ve İsrail merkezli medya kuruluşları, Washington yönetiminin İran'a savaşı sona erdirmeyi amaçlayan 15 maddelik bir plan sunduğunu iddia etti.

İsimsiz yetkililere dayandırılan haberlerde, teklifin içeriğine ve arabuluculuk sürecine dair kritik detaylar paylaşıldı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre plan, İran'ın üç ana nükleer tesisini tamamen sökmesini ve ülke topraklarındaki tüm zenginleştirme faaliyetlerine son vermesini şart koşuyor.

Taslak metinde ayrıca Tahran'dan balistik füze programını askıya alması, bölgedeki vekil güçlere sağladığı desteği kesmesi ve Hürmüz Boğazı'nı uluslararası trafiğe tamamen açması talep ediliyor.

Haberde, bu adımların atılması karşılığında İran'a yönelik nükleer odaklı yaptırımların kaldırılacağı ve ABD'nin ülkedeki sivil nükleer programa destek vereceği öne sürüldü.

Pakistan'ın arabuluculuk rolü

New York Times gazetesi, hazırlanan planın Tahran'a Pakistan aracılığıyla iletildiğini yazdı. Haberde, Pakistan Ordusu Komutanı Mareşal Seyyid Asim Munir'in iki ülke arasındaki diplomatik trafikte kilit arabulucu olarak rol aldığı belirtildi.

İsrail merkezli Kanal 12 ise ABD'nin söz konusu 15 maddeyi müzakere etmek amacıyla taraflar arasında bir aylık ateşkes ilan edilmesini istediğini duyurdu.

Reuters haber ajansı da konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Washington'un İran'a bir teklif gönderdiğini teyit etti.

Gelişmelere ilişkin ABD ve İran makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.