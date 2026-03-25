Makina Mühendisleri Odası, traktör kullanımında alınması gereken tedbirlere dikkat çekti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO), traktör kullanımında bazı tedbirler alınması gerektiğini belirtti
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO), traktör kullanımında bazı tedbirler alınması gerektiğini kaydederek, bu tedbirleri; zorunlu operatör eğitimi, koruyucu devrilme çerçevesi (ROPS) ve emniyet kemeri zorunluluğu, yükleme kurallarının belirlenmesi ve karayolu kullanım kriterlerinin düzenlenmesi olarak sıraladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, dün meydana gelen iki vatandaşın hayatını kaybettiği traktör kazasının, ülkede traktör kullanımına ilişkin ciddi yapısal ve teknik eksiklikleri bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Söz konusu olayda, muhtemel kaza sebebinin arkadaki yük (kasa/römork) nedeniyle ön aksın hafiflemesi, direksiyon hakimiyetinin kaybolması ve aracın kontrolden çıkarak devrilmesi olduğu ifade edilen açıklamada, traktörün, güvenli kullanıcı eğitimi olmadan kullanılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Ölüm sebebinin ise, koruyucu devrilme çerçevesinin (ROPS) bulunmaması ve emniyet kemeri eksikliği nedeniyle operatörün korunamaması olduğu kaydedilen açıklamada, “Kaza teknik bir kontrol kaybıdır, ölüm ise emniyet sistemlerinin yokluğunun sonucudur” denildi.

-“Traktör için zorunlu emniyetli kullanım eğitimi getirilmeli”

Traktörlerin karayolu aracı değil tarımsal iş makineleri olduğu ve tarla koşulları için tasarlandığı belirtilen açıklamada, bu nedenle karayolu araçları ile aynı kategoride ve “sürücü ehliyet belgesi’’ ile kullanımın yeterli olmayacağının bilinmesi gerektiği vurgulandı.

Mevcut ehliyet sisteminin yetersiz olduğu savunulan açıklamada, “Traktörler standart sürücü ehliyeti ile kullanılmaktadır. Ancak traktörler ve otomobiller (N,M) farklı dinamiklere sahiptir” denilerek, traktör için zorunlu emniyetli kullanım eğitimi getirilmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki mevzuata göre, traktörlerin ayrı bir araç sınıfı ve güvenlik donanımlarının zorunlu olduğu ifade edildi.

Traktörlerin sadece kayıt edildiği ve ruhsatlandırıldığı, teknik uygunluk, eğitim ve güvenlik donanımlarının ise yeterince denetlenmediği belirtilen açıklamada, bu tür kazaların kader değil, önlenebilir teknik kazalar olduğu vurgulandı.

-Alınması gereken tedbirler

Açıklamada, alınması gereken tedbirler; zorunlu operatör eğitimi, ROPS ve emniyet kemeri zorunluluğu, yükleme kurallarının belirlenmesi ve karayolu kullanım kriterlerinin düzenlenmesi olarak sıralandı.

Ziraat Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası tarafından oluşturulacak teknik kurulun bu süreci yönetebileceği ifade edilen açıklamada, Makina Mühendisleri Odası’nın bu konuda görev almaya hazır olduğu belirtildi.

