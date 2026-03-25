  • BIST 12433.5
  • Altın 6410.97
  • Dolar 44.3299
  • Euro 51.5143
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA

İran: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katılmayan ve desteklemeyen ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

» »
İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İran'ın ABD-İsrail saldırılarının ardından geçişleri kısıtladığı Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklama yayımladı:
İran: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katılmayan ve desteklemeyen ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran, ABD-İsrail dışındaki ülkelerin, "İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla" Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceklerini duyurdu.

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İran'ın ABD-İsrail saldırılarının ardından geçişleri kısıtladığı Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklama yayımladı:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer devletlere ait veya onlarla bağlantılı gemiler de dahil olmak üzere, düşman olmayan gemiler, İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla, yetkili İran makamlarıyla koordinasyon halinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişten yararlanabilirler."

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

İran Meclisi'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı da açıklanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump: İran'la görüşmeler yapıyoruz, saldırıları beş gün süreyle erteliyoruz23 Mart 2026 Pazartesi 15:46
  • İran, İsrail'in önemli nükleer tesisine saldırdı, en az 180 kişi yaralı22 Mart 2026 Pazar 14:33
  • İran, Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldığını yalanladı – Al Jazeera22 Mart 2026 Pazar 14:30
  • Trump İran'a ültimatom verdi22 Mart 2026 Pazar 14:26
  • Netanyahu akılları karıştırdı: Savaş ne kadar sürecek?22 Mart 2026 Pazar 12:21
  • Trump, Hürmüz Boğazı’nı açması için İran’a 48 saat süre verdi22 Mart 2026 Pazar 11:24
  • Trump, ABD'nin bölgeye daha fazla asker konuşlandırmasıyla İran savaşına 'son aşamaya geçileceğine' işareti21 Mart 2026 Cumartesi 17:31
  • İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü öldü20 Mart 2026 Cuma 11:46
  • Lübnan'da İsrail'in saldırıları sonucu 4'ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti15 Mart 2026 Pazar 11:14
  • Trump: İran'da 'işi tamamlamamız gerekiyor'12 Mart 2026 Perşembe 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti